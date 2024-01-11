路易莎咖啡「超越精品」藝伎系列 禮盒隨心搭配5折起

路易莎咖啡「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡」去年甫上市即大受歡迎，春節前夕，首推期間限定超越精品濾掛咖啡「藝伎系列」、「尊爵系列」兩款新品，即日起全台門市開放預購，路易莎黑卡會員獨享黑卡優惠，任選2盒(含)以上5折(不適用黑卡集點)。

春節限定品項包含向來有「最高貴的精品咖啡」美名的「衣索比亞 谷吉 藝伎水洗」及「衣索比亞 谷吉 二氧化碳日曬」，兩者皆以路易莎創新的超越精品咖啡烘培。經過極精緻處理，引出深藏在咖啡豆中的豐富水果風味，「焠火輕焙」讓超越精品咖啡去除苦味，更添圓潤香甜。

新春期間的咖啡禮盒，有經典濾掛組及豪華咖啡豆組，可隨心搭配，不限黑卡會員滿件樂享5折起，禮盒五組(含)以上再享88折。凡購買經典濾掛組，可任選四盒濾掛咖啡，總價即享5折優惠(部分商品除外)；豪華咖啡豆組禮盒，可任選四包半磅咖啡豆，總價即享75折優惠(部分商品除外)；雙雙對對綜合組，任選兩盒濾掛再加任選兩包半磅咖啡豆，濾掛享5折優惠、半磅豆則享75折優惠；每單筆訂單若滿5組(含)以上，總價再享88折。