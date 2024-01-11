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謝恩師王寶輝 周俊吉牽成政大文大共同合作授課

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
國立政治大學與中國文化大學今天在政大法學院新館舉辦「王寶輝法學講座」、「玉宏寶輝基礎法學中心」、「信義講堂」簽約與冠名儀式，合作簽約儀式由文化大學校長王子奇（左二）、政治大學校長李蔡彥（右二）、文大法學院院長郭欽銘（右一）、政大法學院院長許政賢（左一）、信義企業集團創辦人周俊吉（中）代表簽約。記者許正宏／攝影
國立政治大學與中國文化大學今天在政大法學院新館舉辦「王寶輝法學講座」、「玉宏寶輝基礎法學中心」、「信義講堂」簽約與冠名儀式，合作簽約儀式由文化大學校長王子奇（左二）、政治大學校長李蔡彥（右二）、文大法學院院長郭欽銘（右一）、政大法學院院長許政賢（左一）、信義企業集團創辦人周俊吉（中）代表簽約。記者許正宏／攝影

國立政治大學與中國文化大學今天在政大法學院新館舉辦「王寶輝法學講座」、「玉宏寶輝基礎法學中心」、「信義講堂」簽約與冠名儀式，合作簽約儀式由文化大學校長王子奇、政治大學校長李蔡彥、文大法學院院長郭欽銘、政大法學院院長許政賢、信義企業集團創辦人周俊吉代表簽約，在身兼兩校校友的信義企業集團創辦人周俊吉穿針引線下，促成高教史上首次公、私立大學共同合作授課，讓政大法學院近50位師資至文大法學院授課。

出錢出力的周俊吉身有感於就讀中國文化大學法律系時獲教授王寶輝之恩，於文大推動成立以王寶輝教授為名「王寶輝法學講座」向恩師致敬；亦支持政大法學院新館興建，並與政大商討以王寶輝教授及其恩師楊玉宏教授為名，將新館內基礎法學中心冠名為「玉宏寶輝基礎法學中心」以謝師恩。

國立政治大學與中國文化大學今天在政大法學院新館舉辦「王寶輝法學講座」、「玉宏寶輝基礎法學中心」、「信義講堂」簽約與冠名儀式，在身兼兩校校友的信義企業集團創辦人周俊吉穿（左）針引線下，促成高教史上首次公、私立大學共同合作授課，周俊吉身有感於就讀中國文化大學法律系時獲教授王寶輝（中）之恩，出錢出力促成此次合作以謝師恩。記者許正宏／攝影
國立政治大學與中國文化大學今天在政大法學院新館舉辦「王寶輝法學講座」、「玉宏寶輝基礎法學中心」、「信義講堂」簽約與冠名儀式，在身兼兩校校友的信義企業集團創辦人周俊吉穿（左）針引線下，促成高教史上首次公、私立大學共同合作授課，周俊吉身有感於就讀中國文化大學法律系時獲教授王寶輝（中）之恩，出錢出力促成此次合作以謝師恩。記者許正宏／攝影

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