限時買5送2 草莓甜甜圈、厚醬草莓貝果酸甜登場

「草莓甜點」一直獲得許多人的喜愛。「Mister Donut」本季就推出「草莓奶霜波堤」、「雙醬歐菲香」等6款草莓品項，還有4款白雪波堤，並可享「甜甜圈買5送2」、「飲品第二杯5折」的限時優惠。「好丘」則是再度推出厚醬貝果「踏雪尋梅」，以及「莓莓三重奏貝果」，為草莓控們帶來酸甜的滋味。

Mister Donut本季以草莓為主題，推出6款草莓季品項，另外還有4款「白雪波堤」首次新登場。「杏仁卡士達白雪波堤」將白雪波堤表層裹上牛奶可可沾醬、擠上牛奶卡士達醬再撒上杏仁片，具有滿滿的奶香與堅果香氣，每顆55元。「醬油白雪波堤」以白雪波堤裹上甜鹹風味的日式醬油沾醬，宛若華麗版醬油糰子。另外還有「雪花白雪波堤」、「雙重草莓白雪波堤」同步登場，售價50～55元。

針對草莓季所推出的6款草莓甜甜圈中，「草莓奶霜波堤」將草莓風味波堤剖半、擠滿草莓果醬顆粒鮮奶油，並搭配草莓可可沾醬、杏仁片，帶來酸甜的滿足，每顆50元。「雙醬歐菲香」將歐菲香半邊各別裹上不同比例的草莓可可沾醬，享受雙重草莓感受。「珍珠草莓波堤」以草莓波堤裹上嘎滋草莓可可沾醬再撒上珍珠糖，口感豐富，還有回歸的「草莓蜜糖波堤」、「3重草莓波堤」及「草莓棉花糖波堤」，

除了甜甜圈，草莓季活動期間還有「哞～草莓牛奶」、「草莓奇異果紅茶」、「草莓伯爵紅茶」等限定飲品，每杯70～99元。1月14日前，並有「甜甜圈買5送2」、「飲品第二杯5折」等限時優惠。

以貝果為招牌的「好丘」，本季回歸推出厚醬貝果「踏雪尋梅」，以32%白巧克力、奶油乳酪、檸檬汁製成白巧克力乳酪餡，並搭配滿滿的新鮮台灣草莓，共同夾入貝果之中，帶來大大的豪華感，每份169元，僅於好丘On The Road在路上販售。