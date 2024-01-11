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年末買表推薦RADO四時計 白領小資男女風格再進階

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Captain Cook庫克船長電漿高科技陶瓷鏤空表，14萬5400元。圖／RADO提供
Captain Cook庫克船長電漿高科技陶瓷鏤空表，14萬5400元。圖／RADO提供

隨著2024甲辰龍年即將來臨，對傳統東方人而言，一年的更迭，更在農曆年節時分。瑞士鐘表品牌雷達（RADO）於此時並推薦多款男士、女士腕表，以精密工藝、鑽石鑲嵌或精巧面盤工藝，為珍貴時間定錨，也為2024風格開運。

True Thinline真我超薄系列Great Gardens of the World世界花園合作款腕表（R27088122），88400元。圖／RADO提供
True Thinline真我超薄系列Great Gardens of the World世界花園合作款腕表（R27088122），88400元。圖／RADO提供

Centrix M晶萃系列高科技陶瓷自動腕表是以精鋼搭配玫瑰PVD，同時面盤再採用巧克力棕色，甜美誘人。表款除了時間、日期顯示，12個小時時標都改以鑽石鑲嵌，讓怦然心動與閃耀，銘記每一個感動時刻。True Thinline真我超薄系列世界花園合作款則以拋光電漿高科技陶瓷表殼搭配了超薄、抗磁的Rado R766自動上鍊機芯，面盤並以近攝氏20000萬度高溫的特殊工藝，重現宛如「葉門龍血」樹錯綜複雜的樹枝，生意盎然，更象徵女性堅毅、柔軟的無限生命力。

（左）Centrix晶萃系列鑲鑽自動機械腕表棕色款，86500元，（右）Captain Cook庫克船長電漿高科技陶瓷鏤空表，14萬5400元。圖／RADO提供
（左）Centrix晶萃系列鑲鑽自動機械腕表棕色款，86500元，（右）Captain Cook庫克船長電漿高科技陶瓷鏤空表，14萬5400元。圖／RADO提供

庫克船長電漿高科技陶瓷鏤空腕表則是品牌近年長青系列，黑色陶瓷表殼搭配鏤空機芯，動感、活力，讓男性的手腕成為另類造型亮點，尤其表款所使用的Calibre R808自動上鍊機芯更有80小時動力儲存，長效、值得信賴。DiaStar Original鑽星系列創始型鏤空腕表則是RADO源自1960年代的經典再出發，酒桶型的表殼搭配鏤空機芯、更有立體多切面的藍寶石水晶鏡面，展現強烈風格辨識度，尤其懷舊風的好處就是永不退流行，因而讓有型有款、歷久彌新。

DiaStar鑽星系列創始型鏤空腕表金色款，77300元。圖／RADO提供
DiaStar鑽星系列創始型鏤空腕表金色款，77300元。圖／RADO提供

腕表

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