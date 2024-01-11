這次不是快閃！排隊馬卡龍PIERRE HERMÉ 首店1月16日開幕
去年耶誕季快閃店期間創下假日排隊3小時才能買到的法國馬卡龍PIERRE HERMÉ，日前新光三越信義新天地A9一樓悄悄的架上PIERRE HERMÉ圍籬，也預告全台首店即將推出。現在確定開幕時間就在1月16日，正好與過年送禮旺季接軌，除了經典熱銷口味外，同步帶來兩款「台北限定」口味。
沒趕上台北快閃店期間購買的消費者，PIERRE HERMÉ全台首店插旗台北信義商圈並即將開出，同時帶來「鹹奶油焦糖、橙酒與柑橘」與「紅咖啡與貝里斯黑巧克力」兩款台北限定口味，也有網友在品牌官方社群留言，「希望除了馬卡龍也能帶來巴黎總店其他品項」。
而品牌目前同時也正在台中新光三越中港店展開快閃店至2月29日，讓愛好者紛紛在品牌社群留言敲碗「希望高雄也有」、「拜託來高雄」、「希望台中之後可開正櫃」。
來自摩洛哥、在新加坡走紅的Bacha Coffee，全台首店近日在新光三越A8一樓開出，帶來華麗奢美的北非異國情調，正好擊中熱愛嘗鮮與品嘗咖啡甜點的民眾，開幕後天天呈現排隊盛況。店內除了有超過200款咖啡、美味必吃的可頌與甜點提供內用或外帶，也可把喜愛的咖啡豆、濾掛包、咖啡配件買回家或當伴手禮贈送。
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