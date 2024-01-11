BLACKPINK成員Rosé、女團LE SSERAFIM都在穿的復古球鞋 開設期間快閃店尺寸、顏色最齊全

因為受到天團BLACKPINK成員包括Rosé、Jennie和Lisa的愛用，以及女團LE SSERAFIM也在拍攝形象照時，都曾穿上AUTRY的鞋款，因此廣為人知。而自1月12日起到2月22日止，於ARTIFACTS敦南旗艦店中，更成立了Pop-Up Store提供最齊全的尺寸與顏色，更有男款可選擇，讓人不必透過代買，也能入手最潮復古球鞋。

來自美國的運動鞋品牌上AUTRY，不只是BLACKPINK成員Rosé時常私下穿搭，連首度來台演出「2024超級巨星紅白藝能大賞」的女團LE SSERAFIM於拍攝新單曲形象時，也挑選了品牌鞋款做搭配而爆紅。於是觀察到台灣消費者對於AUTRY的喜愛，因此質感選品店ARTIFACTS就開設了為期40天的品牌快閃店，一次呈現最齊全款式與尺寸。除了有最完整AUTRY鞋款之外，還在快閃店的露台區、櫥窗區與店內規劃出特別陳列，將最原汁原味的品牌DNA帶進台灣。同時，ARTIFACTS也預告，三月中時會引入全新Mule穆勒鞋與Platform厚底系列，更會有電商平台THE SPAACE的獨家款，讓消費者可期待。

韓國新銳品牌emis也將來台開設快閃店，預計落腳信義新光三越A11一樓。圖／摘自instagram

不只AUTRY有快閃店，憑藉簡約設計與街頭休閒感，受到韓國年輕族群與明星愛戴的新銳品牌emis，也預計於2月初登台推出期間限定店，打算掏光妳你我的紅包錢。品牌名稱「emis」是Every Moment Is Special的首字母縮寫，設計理念以日常生活去找尋靈感，不限制自己的穿搭風格。emis最著名的商品就是印上Logo 的簡約棒球帽，曾被宋慧喬、「京城怪物」韓韶禧等人配戴使用過。值得一提的是，這也是emis海外快閃的首站，預計落腳信義新光三越A11一樓。

首度來台演出「2024超級巨星紅白藝能大賞」的女團LE SSERAFIM於拍攝新單曲形象時，也挑選了AUTRY鞋款做搭配。圖／摘自twitter

AUTRY自1月12日起到2月22日止，於ARTIFACTS敦南旗艦店中，更成立了Pop-Up Store提供最齊全的尺寸與顏色。圖／ARTIFACTS提供