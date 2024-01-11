召喚神龍！7-ELEVEN「七龍珠門市快閃購」免集點 14款限量周邊最低5折起

新春龍年熱血迎接日本人氣動漫「七龍珠」40周年，7-ELEVEN門市快閃購活動首度與七龍珠超深度合作，將於1月24日下午3點起推出「七龍珠門市快閃購活動」，精選新春必買的立體造型「七龍珠存錢筒」、7大人氣角色一套珍藏的「七龍珠肥皂彩盒」、一次擁抱七顆龍珠的「七龍珠神龍珠抱枕」、除舊布新必備的「七龍珠－立體春聯」，以及超帥氣悟空、神龍在身邊5種包型，包括短夾、零錢包、票卡錢包、後背包、側背包通通都有，總計14款七龍珠限量新品，就近7-ELEVEN買不用集點、直接下單，門市快閃購優惠價199～999元，相當於市售價格5折～77折，數量有限售完為止。

7-ELEVEN門市快閃購1月24日下午3點起同場加映立體造型「限量小熊維尼春節限定存錢筒」、「限量熊抱哥存錢筒」，門市快閃購價皆為999元（市售價1,290元，相當於77折）。

過年走春一定要換上今年最「萌」「龍」美的配件，7-ELEVEN自1月31日下午3點起結「萌」Hello Kitty、TSUM TSUM，搶先全台通路開賣14款龍年限定限量包袋，Hello Kitty系列以龍年限定設計，搭配經典凱蒂蝴蝶結拉鍊片與質感粉金立體Logo打造粉紅夢幻系列包款；TSUM TSUM系列換上龍年頭套視覺設計，融合可愛泡泡立體Logo設計，共推出雙層零錢包、側背包、後背包等豐富包袋款式，全系列7-ELEVEN門市快閃購價349～899元，為市場定價43折～5折不等，數量有限售完為止。