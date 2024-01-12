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解放雙手的輕量好包！ 讓你在城市、戶外無縫接軌 優雅行走

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

美國流行品牌NIID跳出原有框架全新設計出，完美結合『簡約美學』、『戶外時尚』及滿滿『創新機能』的『 VIA 山系漫遊系列包款 』，讓你不論在『城市日常』與『戶外玩樂』之間任意搭配，情境自由切換，優雅體現「多元包容Diversity and Inclusivity」的時尚新浪潮！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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輕羽級包身，卻有著大容量的收納 ，NIID獨家創新的機能模組，並採用的主要布料是 NIID 全新開發『兼具輕盈耐用及生活防水』的『革新水洗尼龍聚纖 GARMENT WASHED ECO NYLON FABRIC』布料採山系素色與獨特的水洗斑駁紋理，各種場合穿搭都超適合。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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VIA 山系漫遊系列包款 主打的輕盈的高效收納，解放忙碌的雙手，而且整個系列五種不同情境包款可以選擇，不論是通勤、旅遊、日常休閒的穿搭，都很符合大眾需求。於有.設計 uDesign電商設計平台獨家上線，VIA 山系漫遊系列全系列8折，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

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