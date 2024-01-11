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Converse再度攜手話題設計師 解構經典帆布鞋又成搶手貨

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
FENG CHEN WANG替Converse 2-in-1 CHUCK 70鞋款設計漸變印花鞋面，並搭配洗舊、破壞處理，帶來十足潮流感，使人驚艷，預料開賣時又將成搶手貨。圖／Converse提供
FENG CHEN WANG替Converse 2-in-1 CHUCK 70鞋款設計漸變印花鞋面，並搭配洗舊、破壞處理，帶來十足潮流感，使人驚艷，預料開賣時又將成搶手貨。圖／Converse提供

設計師FENG CHEN WANG（王逢陳）的同名時裝品牌近年備受關注，吸引許多潮流或是機能服飾邀請劃界合作，而Converse就是其中之一。2019年雙品牌首度攜手，利用解構與重組手法推出CHUCK 70概念鞋，大獲成功後，就有網友都在期待下一次的聯名會是什麼時候？沒想到這一等就是5年！

不過來得早不如來得巧，全新的Converse跨界FENG CHEN WANG系列2-in-1 CHUCK 70鞋款，整體設計以「兩個」為創作初衷，於是將雙層帆布鞋半裁剪拼疊，「合二為一」融為一體，傳達如同獨特又獨立的兩人相聚在一起，誕生出新可能。因此自外觀看，很明顯的感受到，鞋款前、後半部像是不同雙鞋，同時翻至鞋底或是窺看後鞋跟處，還能發現雙層的處理，呈現「鞋中有鞋」的視覺效果。不僅如此，FENG CHEN WANG還設計了漸變印花鞋面，並搭配洗舊、破壞處理，帶來十足潮流感，使人驚艷，預料開賣時又將成搶手貨。

adidas by Stella McCartney系列，延續了去年的「末日頹廢風」趨勢，藉由抽繩、拆卸、拼接等設計手法帶來多款的運動訓練服飾。圖／adidas提供
adidas by Stella McCartney系列，延續了去年的「末日頹廢風」趨勢，藉由抽繩、拆卸、拼接等設計手法帶來多款的運動訓練服飾。圖／adidas提供

另外，長銷的adidas by Stella McCartney系列，全新春夏新裝也上市了！延續了去年的「末日頹廢風」趨勢，藉由抽繩、拆卸、拼接等設計手法帶來多款的運動訓練服飾，並藉由大面積焦土黃配色呈現自然中的無垠沙漠感。系列包含內搭運動內衣、中層的短版長袖上衣和連帽防風夾克，不僅提升實用度，更創造率性不拘魅力。同時adidas by Stella McCartney系列還與TERREX共同推出戶外登山鞋款，兼具時尚印花與現代造型，鞋面具備特殊防水塗層並採用再生材質製成的EVA中底，提供穩固抓地力，讓戶外運動不受限。

Converse跨界FENG CHEN WANG系列2-in-1 CHUCK 70鞋款，整體設計以「兩個」為創作初衷，於是將雙層帆布鞋半裁剪拼疊，「合二為一」融為一體。圖／Converse提供
Converse跨界FENG CHEN WANG系列2-in-1 CHUCK 70鞋款，整體設計以「兩個」為創作初衷，於是將雙層帆布鞋半裁剪拼疊，「合二為一」融為一體。圖／Converse提供

Converse x FENG CHEN WANG 2-in-1 CHUCK 70鞋，4,580元。圖／Converse提供
Converse x FENG CHEN WANG 2-in-1 CHUCK 70鞋，4,580元。圖／Converse提供

adidas by Stella McCartney系列運動罩衫，2,800元。圖／adidas提供
adidas by Stella McCartney系列運動罩衫，2,800元。圖／adidas提供

adidas by Stella McCartney系列機能鞋款，9,500元。圖／adidas提供
adidas by Stella McCartney系列機能鞋款，9,500元。圖／adidas提供

Converse x FENG CHEN WANG 2-in-1 CHUCK 70鞋，4,580元。圖／Converse提供
Converse x FENG CHEN WANG 2-in-1 CHUCK 70鞋，4,580元。圖／Converse提供

adidas by Stella McCartney系列長版風衣，8,800元。圖／adidas提供
adidas by Stella McCartney系列長版風衣，8,800元。圖／adidas提供

設計師 運動 品牌 adidas

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