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打卡送「前男友」！東區「正太酸菜魚」還享飲料喝到飽

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
正太酸菜魚主打「老罈酸菜魚」、「沸騰水煮魚」。圖／正太酸菜魚提供
正太酸菜魚主打「老罈酸菜魚」、「沸騰水煮魚」。圖／正太酸菜魚提供

喜歡吃「酸菜魚」的民眾，又有新的選擇！逐鹿餐飲集團自即日起於台北東區商圈正式推出「正太酸菜魚」，標榜主打正統口味的「老罈酸菜魚」、「沸騰水煮魚」與多種特色小食。即日起參與打卡活動，即贈送涼菜「裸拍男友」。

逐鹿餐飲集團旗下擁有老胖燒烤、小胖燒烤等品牌。此次於台北東區新開設的「正太酸菜魚」，店內規劃86席座位，主打現代風格的裝潢設計，並以大量的手繪卡通圖稿增添輕鬆感。規劃半開放式的廚房，也讓民眾可以看見烹調的過程。正太酸菜魚營業時間自中午至凌晨1:00，週末假日還會延長至凌晨3:00，提供宵夜的新選擇。

主打餐點「老罈酸菜魚」標榜使用依傳統古法發酵製作的酸菜，搭配上自製底料、魚骨湯頭，並以泡椒、青花椒、燈籠椒、蒜酥等多種辛香料提味。用料則包含「烏鱧魚背肉」，以及酸蘿蔔、金針菇、筍尹、粉絲，整體質地輕盈、入口酸爽，每份1,180元，適合2～3人共享。

另道「沸騰水煮魚」則有烏鱧魚背肉，以及藕片、筍尹、黃豆芽、木耳等配料，同時添加大量的花椒、辣椒等辛香料。上桌前，透過以多種中藥材提味而成的高溫辣油，以240度的高溫熗出魚肉外酥內嫩的口感，還有逼出各種香料的香氣，帶來麻中帶香的滋味。同時隨餐也會附上「吐司片」，讓客人可以吸油解膩。每份1,180元，適合2～3人共享。

除了兩項魚肉料理之外，正太酸菜魚提供「正太小鮮肉」、「嘎嘣脆魚皮」、「紅油口水雞」、「紅油土豆絲」等多種特色小菜，價格落於158～320元不等。其中「裸拍前男友」取去皮小黃瓜切斷拍裂後，以多種調味料賦予微酸解膩的滋味，每份220元。同時店內也規劃「飲料自助吧」，提供洛神、陳皮等配料，供民眾自行沖泡。

為慶祝開幕，即日起至3月10日期間，凡完成FB、IG限動打卡任務，就可免費獲贈「裸拍前男友」1份。

【正太酸菜魚】

地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷7弄15號

電話：02-8773 -5518

座位席次：共86席

裸拍前男友，220元。圖／正太酸菜魚提供
裸拍前男友，220元。圖／正太酸菜魚提供
老罈酸菜魚，1,180元。圖／正太酸菜魚提供
老罈酸菜魚，1,180元。圖／正太酸菜魚提供
正太小鮮肉，280元。圖／正太酸菜魚提供
正太小鮮肉，280元。圖／正太酸菜魚提供
嘎嘣脆魚皮，158元。圖／正太酸菜魚提供
嘎嘣脆魚皮，158元。圖／正太酸菜魚提供
沸騰水煮魚，1,180元。圖／正太酸菜魚提供
沸騰水煮魚，1,180元。圖／正太酸菜魚提供
正太酸菜魚提供「老罈酸菜魚」、「沸騰水煮魚」與多種特色小食。圖／正太酸菜魚提供
正太酸菜魚提供「老罈酸菜魚」、「沸騰水煮魚」與多種特色小食。圖／正太酸菜魚提供
正太酸菜魚正式於台北東區開幕。圖／正太酸菜魚提供
正太酸菜魚正式於台北東區開幕。圖／正太酸菜魚提供

酸菜魚 裸拍 男友

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