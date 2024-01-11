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寶珀綠琺瑯上身、雅典珍珠點題 龍年表工藝再「加碼」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
百年靈的Chronomat B01 42機械計時腕表「龍年限量版」，將騰龍藏身於底蓋的透明水晶玻璃上。圖／Breitling提供
百年靈的Chronomat B01 42機械計時腕表「龍年限量版」，將騰龍藏身於底蓋的透明水晶玻璃上。圖／Breitling提供

由於龍年主題是廣義華人的「熱門」年份，西方精品包含時尚、珠寶、高級鐘表也持續聚焦在此一主題，儼然掀起新一波東方熱，近日便有百年靈、萬國表（IWC）、寶珀（Blancpain）與雅典（Ulysse Nardin）、Bell & Ross相繼推出龍年主題的工藝限量表款，各具話題。

不常推出生肖主題的百年靈（Breitling）今年則有一只Chronomat B01 42機械計時腕表「龍年限量版」，以紅色面盤為主視覺，並在藍寶石水晶底蓋、小秒針面盤上都有飛龍元素。B01機芯通過瑞士天文台認證、並具70小時動力儲存，表款限量88只，僅在包含台灣、香港、澳門與東南亞的百年靈專門店銷售，其中台北101專賣店將在過年前、少量到貨。同樣以紅色為主視覺的還有IWC，限量版的IWC葡萄牙系列計時腕表選擇了酒紅色面盤搭配PVD鍍金騰龍自動盤，其型號為IW371629、並採用41毫米精鋼表殼，69355計時碼表機芯並具備導柱輪與可暫停的秒針，讓計算、校正時間都更為精確，限量1000只，表帶並有橡膠、皮表帶兩種材質可供簡易提換，風格自主。

過往以運動、軍事風格為主的Bell & Ross則在2024年首度「參戰」，新款BR 05 Artline Dragon宛如一「位」刺青藝術家，將太陽、月亮、動植物與龍形圖案結合，呈現出從表帶、表殼、面盤宛如「全紋身」的意象，在創意與手法上都是龍年表款少見，獨樹一格，全球限量99只，預計一月中到貨，唯僅在專賣店與網路專賣店販售。

最早在2012年推出Villeret中華年曆腕表的寶珀（Blancpain），可視為生肖腕表在近代的潮流舵手，進入第二個12年周期的2024當下，Blancpain則推出了一只有祥龍雕刻、實金自動盤的Villeret中華年曆腕表限量版，並換上罕見的綠色大明火琺瑯搭配紅金表殼，將可顯示天干地支等陰曆的時間資訊，進而在功能上也呼應東方的時間觀念，別具收藏況味。

去年甫獲GPGH日內瓦鐘表大賞肯定的雅典（Ulysse Nardin）則將自家經典的BLAST陀飛輪再進化，獻上一只以精雕工藝結成的BLAST陀飛輪金龍腕表。橘紅色的神龍毫無違和地穿梭在BLAST系列的X造型機芯橋板間，同時陀飛輪更鑲嵌一枚珍珠母貝圓珠，透過珍珠柔和、內斂的光澤，與神龍的威嚇、形成鮮明對比。如何在東西方文化中揉合、平衡、不顯突兀且生動精彩？雅典今年這只龍表實屬筆者記憶中龍年主題工藝表的高標，少有人能出其右。

IWC龍年主題葡萄牙系列計時腕表，41毫米、精鋼、自動上鍊機芯、計時碼表，限量1000只，價格店洽。圖／IWC提供
IWC龍年主題葡萄牙系列計時腕表，41毫米、精鋼、自動上鍊機芯、計時碼表，限量1000只，價格店洽。圖／IWC提供
雅典（Ulysse Nardin）BLAST陀飛輪金龍腕表，UN-172自製鏤空自動上鍊機芯，飛行陀飛輪，鉑金微型自動盤，306萬2,000元。圖／Ulysse Nardin提供
雅典（Ulysse Nardin）BLAST陀飛輪金龍腕表，UN-172自製鏤空自動上鍊機芯，飛行陀飛輪，鉑金微型自動盤，306萬2,000元。圖／Ulysse Nardin提供
西方精品包含時尚、珠寶、高級鐘表也持續聚焦在此一主題，儼然掀起新一波東方熱。圖／Bell & Ross、IWC、Ulysse Nardin提供（合成圖）
西方精品包含時尚、珠寶、高級鐘表也持續聚焦在此一主題，儼然掀起新一波東方熱。圖／Bell & Ross、IWC、Ulysse Nardin提供（合成圖）
Bell & Ross BR 05 Artline Dragon腕表，限量99只、27萬1000元。圖／Bell & Ross提供
Bell & Ross BR 05 Artline Dragon腕表，限量99只、27萬1000元。圖／Bell & Ross提供
BLAST陀飛輪金龍腕表以珍珠的柔和光澤對比上神龍的威嚇，剛柔並濟。圖／Ulysse Nardin提供
BLAST陀飛輪金龍腕表以珍珠的柔和光澤對比上神龍的威嚇，剛柔並濟。圖／Ulysse Nardin提供
百年靈的Chronomat B01 42機械計時腕表「龍年限量版」，42毫米、精鋼、自製自動上鍊機芯、瑞士天文台認證、時間顯示計時碼表，價格店洽。圖／Breitling提供
百年靈的Chronomat B01 42機械計時腕表「龍年限量版」，42毫米、精鋼、自製自動上鍊機芯、瑞士天文台認證、時間顯示計時碼表，價格店洽。圖／Breitling提供
Blancpain Villeret中華年曆腕表限量版，45毫米、紅金、自動上鍊機芯、年曆功能、七日動力儲存、全球50只，231萬6000元。圖／Blancpain提供
Blancpain Villeret中華年曆腕表限量版，45毫米、紅金、自動上鍊機芯、年曆功能、七日動力儲存、全球50只，231萬6000元。圖／Blancpain提供
採用實心紅金雕刻翔龍自動盤的Blancpain Villeret中華年曆腕表限量版，可顯示陰曆的時間資訊。圖／Blancpain提供
採用實心紅金雕刻翔龍自動盤的Blancpain Villeret中華年曆腕表限量版，可顯示陰曆的時間資訊。圖／Blancpain提供

腕表 雅典

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