寶珀綠琺瑯上身、雅典珍珠點題 龍年表工藝再「加碼」

由於龍年主題是廣義華人的「熱門」年份，西方精品包含時尚、珠寶、高級鐘表也持續聚焦在此一主題，儼然掀起新一波東方熱，近日便有百年靈、萬國表（IWC）、寶珀（Blancpain）與雅典（Ulysse Nardin）、Bell & Ross相繼推出龍年主題的工藝限量表款，各具話題。

不常推出生肖主題的百年靈（Breitling）今年則有一只Chronomat B01 42機械計時腕表「龍年限量版」，以紅色面盤為主視覺，並在藍寶石水晶底蓋、小秒針面盤上都有飛龍元素。B01機芯通過瑞士天文台認證、並具70小時動力儲存，表款限量88只，僅在包含台灣、香港、澳門與東南亞的百年靈專門店銷售，其中台北101專賣店將在過年前、少量到貨。同樣以紅色為主視覺的還有IWC，限量版的IWC葡萄牙系列計時腕表選擇了酒紅色面盤搭配PVD鍍金騰龍自動盤，其型號為IW371629、並採用41毫米精鋼表殼，69355計時碼表機芯並具備導柱輪與可暫停的秒針，讓計算、校正時間都更為精確，限量1000只，表帶並有橡膠、皮表帶兩種材質可供簡易提換，風格自主。

過往以運動、軍事風格為主的Bell & Ross則在2024年首度「參戰」，新款BR 05 Artline Dragon宛如一「位」刺青藝術家，將太陽、月亮、動植物與龍形圖案結合，呈現出從表帶、表殼、面盤宛如「全紋身」的意象，在創意與手法上都是龍年表款少見，獨樹一格，全球限量99只，預計一月中到貨，唯僅在專賣店與網路專賣店販售。

最早在2012年推出Villeret中華年曆腕表的寶珀（Blancpain），可視為生肖腕表在近代的潮流舵手，進入第二個12年周期的2024當下，Blancpain則推出了一只有祥龍雕刻、實金自動盤的Villeret中華年曆腕表限量版，並換上罕見的綠色大明火琺瑯搭配紅金表殼，將可顯示天干地支等陰曆的時間資訊，進而在功能上也呼應東方的時間觀念，別具收藏況味。