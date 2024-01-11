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許光漢有多狂？代表亞洲領銜演出FENDI全球男裝廣告

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI全球男裝大使許光漢出席FENDI 2024 春夏男裝大秀。圖／FENDI提供
FENDI全球男裝大使許光漢出席FENDI 2024 春夏男裝大秀。圖／FENDI提供

FENDI將自本月起全面曝光全新的2024春夏男裝系列形象廣告，由擔任品牌全球男裝大使的台灣演員暨歌手許光漢、美國演員Jeremy Pope及義大利演員Massimiliano Caiazzo演繹；許光漢足以擔任亞洲代表，可見其魅力與當紅程度。

FENDI配飾與男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi設計的FENDI 2024春夏男裝系列，主題聚焦對加工過程的後設元素進行反思。全新廣告宣傳影片和照片由義大利跨界藝術家Nico Vascellari擔任創意和電影指導，在繽紛的金屬光澤布景襯托下展示FENDI招牌的 Peekaboo和Baguette包款、FENDI KENGO KUMA企畫案中的特別單品，以及新款FENDI Chiodo背包和郵差包等經典造型和配飾。

許光漢、Jeremy Pope、Massimiliano Caiazzo三位大使都一起出席了2023年6月15日在FENDI Factory皮件工廠舉辦的2024春夏男裝秀。許光漢因演出植劇場的《戀愛沙塵暴》及《想見你》而打響名號，他日前演出了電影《瞞天過海》，並且將加入演出即將上映的電影《青春18×2 通往有你的旅程》。

曾獲艾美獎、金球獎及兩次東尼獎提名的Jeremy Pope，因演出電影《檢驗任務》（The Inspection）、影集《好萊塢》（Hollywood）和《豔放80》（Pose）而為人熟知。接下來，他將在由Kwame Kwei-Armah執導的音樂劇《The Collaboration》中飾演知名藝術家巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）。Massimiliano Caiazzo因演出影集《The Sea Beyond》裡的Mare Fuori一角而成名，這不具即將推出的第四季，他也將演出迪士尼新劇《Uonderbois》與Netflix新劇《Storia della mia famiglia》。

美國演員、FENDI全球男裝大使Jeremy Pope演繹FENDI 2024 春夏男裝系列形象廣告。圖／FENDI提供
美國演員、FENDI全球男裝大使Jeremy Pope演繹FENDI 2024 春夏男裝系列形象廣告。圖／FENDI提供
FENDI 2024 春夏男裝系列形象廣告由FENDI全球男裝大使許光漢、Jeremy Pope及Massimiliano Caiazzo擔綱演出。圖／FENDI提供
FENDI 2024 春夏男裝系列形象廣告由FENDI全球男裝大使許光漢、Jeremy Pope及Massimiliano Caiazzo擔綱演出。圖／FENDI提供
義大利演員、FENDI全球男裝大使Massimiliano Caiazzo演繹FENDI 2024 春夏男裝系列形象廣告。圖／FENDI提供
義大利演員、FENDI全球男裝大使Massimiliano Caiazzo演繹FENDI 2024 春夏男裝系列形象廣告。圖／FENDI提供
台灣演員暨歌手、FENDI全球男裝大使許光漢演繹FENDI 2024 春夏男裝系列形象廣告。圖／FENDI提供
台灣演員暨歌手、FENDI全球男裝大使許光漢演繹FENDI 2024 春夏男裝系列形象廣告。圖／FENDI提供

FENDI 電影 義大利

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