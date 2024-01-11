許光漢有多狂？代表亞洲領銜演出FENDI全球男裝廣告
FENDI將自本月起全面曝光全新的2024春夏男裝系列形象廣告，由擔任品牌全球男裝大使的台灣演員暨歌手許光漢、美國演員Jeremy Pope及義大利演員Massimiliano Caiazzo演繹；許光漢足以擔任亞洲代表，可見其魅力與當紅程度。
FENDI配飾與男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi設計的FENDI 2024春夏男裝系列，主題聚焦對加工過程的後設元素進行反思。全新廣告宣傳影片和照片由義大利跨界藝術家Nico Vascellari擔任創意和電影指導，在繽紛的金屬光澤布景襯托下展示FENDI招牌的 Peekaboo和Baguette包款、FENDI KENGO KUMA企畫案中的特別單品，以及新款FENDI Chiodo背包和郵差包等經典造型和配飾。
許光漢、Jeremy Pope、Massimiliano Caiazzo三位大使都一起出席了2023年6月15日在FENDI Factory皮件工廠舉辦的2024春夏男裝秀。許光漢因演出植劇場的《戀愛沙塵暴》及《想見你》而打響名號，他日前演出了電影《瞞天過海》，並且將加入演出即將上映的電影《青春18×2 通往有你的旅程》。
曾獲艾美獎、金球獎及兩次東尼獎提名的Jeremy Pope，因演出電影《檢驗任務》（The Inspection）、影集《好萊塢》（Hollywood）和《豔放80》（Pose）而為人熟知。接下來，他將在由Kwame Kwei-Armah執導的音樂劇《The Collaboration》中飾演知名藝術家巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）。Massimiliano Caiazzo因演出影集《The Sea Beyond》裡的Mare Fuori一角而成名，這不具即將推出的第四季，他也將演出迪士尼新劇《Uonderbois》與Netflix新劇《Storia della mia famiglia》。
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