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韓系陶瓷不沾可拆鍋具組！首創L型把手省力30% 堆疊收納解放你的廚房空間
MONACOOK 卡卡方鍋於韓國知名電視購成功銷售2萬組已上，總計8500萬臺幣的成績，再次創下銷售佳績。來自韓國嶄新的鍋具，致力於提升您的烹飪體驗，讓每一餐都成為一場美味的享受。這次的新鍋具結合了創新省力把手技術、高品質塗層和獨特方型設計，為廚房帶來更多樂趣和便利。
與傳統圓形鍋面及單一方向把手不同，方形鍋面料理面積會更大，食材也能一次處理更多，提升烹煮效率。我們的產品配備了獨特的雙向L型握把把手，讓您在使用時省力30%，符合人體工學，減少手腕的負擔，料理完畢反轉安裝，單手輕輕一提，料理優雅上桌。有別於市售「夾式」把手，MONACOOK卡卡方鍋全球唯一「卡扣式」固定把手，絕不鬆脫的安全鎖結構，內鍋無螺絲，確保使用把手不會接觸到食物之外，把手也不會因沾到油水導致難清潔，且耐重耐熱。
MONACOOK卡卡方鍋擁有七層陶瓷無毒不沾塗層，我們注重材料的選擇，以確保新鍋具的耐用性和安全性，同時使用鑽石、鈦金、玉、銀、銅等材料，強化鍋身耐用度及蓄熱導熱效能，且適用各種熱源，直火、烤箱、電磁爐、IH爐都適用。為消費者把關，並有通過SGS檢驗，不含化學物質(PFAS, PFOA, PFOS)。
為了滿足現代家庭對於廚房空間的需求，我們鍋具採用了獨特的可疊放設計。這種設計不僅節省了櫥櫃和架子上的空間，還能讓您更有組織地存放鍋具，輕鬆應對不同大小的廚房。相信這次推出的新鍋具將為您的廚房生活帶來全新的體驗。無論您是專業廚師還是家庭主婦，這些創新的產品都將成為您廚房中不可或缺的好幫手。於有.設計 uDesign電商設計平台獨家上線，限時集購8折，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。
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