精釀啤酒喝到飽！吉比鮮釀餐廳限時暢飲只有「這天」

吉比鮮釀餐廳為歡慶元月首次釀製的「英式比特 （English Bitter）」登場，特別選在1月17日晚間6點至9點，於全台餐廳舉辦「Bitter is Better」一日限定啤酒全風味暢飲活動，邀請喜歡精釀啤酒的朋友在下班後的週三小周末和朋友聚聚。一日暢飲活動每人只要 600 元加 10%服務費，即可享受 120 分鐘全風味啤酒無限暢飲。活動僅限電話或分店 LINE 帳號預約訂位，名額有限，額滿為止。

「英式比特」啤酒源自於 16 世紀的英國，由於當地的水質硫酸根離子偏高，因此啤酒著重於特色苦味的呈現，也被稱作英國的「Pale Ale」。主體使用維也納麥芽、慕尼黑麥芽等釀製，喝起來富有濃郁麥芽香氣和烤麵包風味，與尾韻苦味相疊成平衡的迷人烘烤風味，還有來自於英式啤酒花的淡淡木質調性，尾韻乾爽，喝起來順口易飲，是一款經過過濾， 酒體呈現銅色，並有著淡黃色泡沫的英式啤酒。

除了「英式比特」，在一日暢飲活動當中還能喝多款得到世界大賽得獎啤酒。其中包括曾榮獲 2023 年世界啤酒大獎台灣冠軍和金牌、屬於濃粹酒花風味的「麻吉 IPA」；以及許多女性朋友喜愛的、屬於佳釀果香風味、獲得相同殊榮獎項的「小麥酵母愛爾」…等。

除了一日限定啤酒暢飲外，想要喝啤酒並享受用餐優惠折扣，只要下載吉比鮮釀餐廳 APP， 免費註冊成為會員，將會不定期收到啤酒活動優惠券和豐富會員回饋好禮。若年度消費滿額升級至黃金或紅鑽會員，還可於指定時段點用任一道 300 元以上餐點，即可享鮮釀啤酒「買一送一」。