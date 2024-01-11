快訊

恭喜！堂本剛宣布結婚 娶女偶像桃色幸運草Z百田夏菜子

大馬羽賽／狂！對布莎南15連勝 戴資穎8強就位

桃機三航廈屋頂面積相當3座大巨蛋 16支巨柱吊裝挑戰大

精釀啤酒喝到飽！吉比鮮釀餐廳限時暢飲只有「這天」

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
首釀啤酒「英式比特」。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
首釀啤酒「英式比特」。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吉比鮮釀餐廳為歡慶元月首次釀製的「英式比特 （English Bitter）」登場，特別選在1月17日晚間6點至9點，於全台餐廳舉辦「Bitter is Better」一日限定啤酒全風味暢飲活動，邀請喜歡精釀啤酒的朋友在下班後的週三小周末和朋友聚聚。一日暢飲活動每人只要 600 元加 10%服務費，即可享受 120 分鐘全風味啤酒無限暢飲。活動僅限電話或分店 LINE 帳號預約訂位，名額有限，額滿為止。

「英式比特」啤酒源自於 16 世紀的英國，由於當地的水質硫酸根離子偏高，因此啤酒著重於特色苦味的呈現，也被稱作英國的「Pale Ale」。主體使用維也納麥芽、慕尼黑麥芽等釀製，喝起來富有濃郁麥芽香氣和烤麵包風味，與尾韻苦味相疊成平衡的迷人烘烤風味，還有來自於英式啤酒花的淡淡木質調性，尾韻乾爽，喝起來順口易飲，是一款經過過濾， 酒體呈現銅色，並有著淡黃色泡沫的英式啤酒。

除了「英式比特」，在一日暢飲活動當中還能喝多款得到世界大賽得獎啤酒。其中包括曾榮獲 2023 年世界啤酒大獎台灣冠軍和金牌、屬於濃粹酒花風味的「麻吉 IPA」；以及許多女性朋友喜愛的、屬於佳釀果香風味、獲得相同殊榮獎項的「小麥酵母愛爾」…等。

除了一日限定啤酒暢飲外，想要喝啤酒並享受用餐優惠折扣，只要下載吉比鮮釀餐廳 APP， 免費註冊成為會員，將會不定期收到啤酒活動優惠券和豐富會員回饋好禮。若年度消費滿額升級至黃金或紅鑽會員，還可於指定時段點用任一道 300 元以上餐點，即可享鮮釀啤酒「買一送一」。

餐廳 英國 下載

延伸閱讀

攜手台南手作木隼工房 百樂門12年原酒禮盒獨獻台灣

明仁會春酒翻版？百名正妹禮生一字排開 「洪門108將」辦千人聚會恐踩紅線

免跑日本掃貨！日旅達人見「1零食」上架好市多 老饕讚：回過神已經配掉一箱啤酒

7-ELEVEN打造「高雄櫻花季」！BoA、SUPER JUNIOR-D＆E、華莎輪番登場

相關新聞

日本石川強震 衛福部賑災專戶捐款6天累計逾2億5千元

日本能登半島於元旦下午發生芮氏規模7.6強震，為協助日本救災及重建，衛福部日前開放賑災專戶，昨天是專戶開放第6日，衛福部...

寶珀綠琺瑯上身、雅典珍珠點題 龍年表工藝再「加碼」

由於龍年主題是廣義華人的「熱門」年份，西方精品包含時尚、珠寶、高級鐘表也持續聚焦在此一主題，儼然掀起新一波東方熱，近日便...

許光漢有多狂？代表亞洲領銜演出FENDI全球男裝廣告

FENDI將自本月起全面曝光全新的2024春夏男裝系列形象廣告，由擔任品牌全球男裝大使的台灣演員暨歌手許光漢、美國演員J...

精釀啤酒喝到飽！吉比鮮釀餐廳限時暢飲只有「這天」

吉比鮮釀餐廳為歡慶元月首次釀製的「英式比特 （English Bitter）」登場，特別選在1月17日晚間6點至9點，於...

避免品質不穩定 農糧署：今年鳳梨外銷季3月展開

農業部鳳梨產銷會議昨日下午召開，農業部農糧署表示，今年鳳梨外銷季延後一個月，從3月份起跑，至於外銷獎勵措施部分，除了外銷...

米其林新入選台北黃記魯肉飯進榜 網激喊：怕越來越難吃到了

繼《臺灣米其林指南2023》公布後，《米其林指南》在元月首度揭曉「每月新入選」榜單，這些新入選餐廳在未來的《臺灣米其林指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。