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日本石川強震 衛福部賑災專戶捐款6天累計逾2億5千元

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部社工司總統計，「日本能登半島震災專案」昨天共接獲捐款7萬2748筆、2億5253萬餘元，捐款比數新增近萬筆，款項增加近5千萬元。本報資料照片
衛福部社工司總統計，「日本能登半島震災專案」昨天共接獲捐款7萬2748筆、2億5253萬餘元，捐款比數新增近萬筆，款項增加近5千萬元。本報資料照片

日本能登半島於元旦下午發生芮氏規模7.6強震，為協助日本救災及重建，衛福部日前開放賑災專戶，昨天是專戶開放第6日，衛福部社工司總統計，共接獲捐款7萬2748筆、2億5253萬餘元，捐款筆數新增近萬筆，款項增加近5千萬元。

社工司5日起開放捐款專戶，將持續開設至19日，民眾可藉由超商機台、銀行匯款等不同管道捐款，募得款項將交由外交部作賑災之用，截至前天總計接獲捐款6萬3263筆、2億582萬1839元，昨天共新增9485筆捐款，金額4671萬餘元。

日本石川縣能登地區1日強震，震源深度僅16公里，從北海道到九州島都能感受到地震威力，造成多處住宅毀損倒塌、道路崩裂坍方、停水停電等災害，近震央的輪島市市區更發生大規模火災。截至上午9時縣內罹難者達203人、輕重傷至少566人、68人失聯。

「日本能登半島震災專案」捐款管道如下：

一、 國內：

（一） 台灣銀行-營業部（004），帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」：網路銀行、自動櫃員機(ATM)、臨櫃辦理。

（二） 中華郵政（700），帳號50269506，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理（含郵政劃撥）、網路郵局（含行動郵局APP）及持郵局晶片金融卡至郵局自動櫃員機(ATM)轉帳。

（三） 中央銀行國庫局（0000022），帳號270750，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理。

（四） 四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK・go，捐款名稱「日本能登半島震災專案」。

二、 國外：「兆豐國際商業銀行國外部」，帳號007-09-11868-0，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

為簡政便民以利製發收據，衛福部建置捐款收據索取服務網站（網址https://gov.tw/gma），即日起民眾於金融機構、四大超商等管道捐款完成後，可至該網站填寫相關資料供本部後續比對。該網站捐款資訊亦可於年終上傳國稅局，以利捐款人次年度報稅。

民眾不方便至網站填列資料者，可於捐款時在匯款憑證空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，以電子郵件方式寄送至1988SW1957@mohw.gov.tw或傳真至（02）8590-7047。聯絡電話：衛生福利部（02）85906666分機7036-7043、7045、7046。

捐款 日本

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