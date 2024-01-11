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林榮三基金會、聯邦銀合捐633萬 日震災善款破2.5億

中央社／ 台北11日電

為助日本能登半島震災民眾，衛福部今天公布專戶捐款最新數據，統計至10日，開戶6天善款已超過新台幣2.5億元；其中，林榮三慈善基金會、聯邦銀行共同捐款3千萬日圓（約633萬台幣）。

日本能登半島今年1月1日下午發生規模7.6強震，造成多處道路斷裂，部分房屋倒塌、人員傷亡，為協助日本救災及重建，行政院責成衛福部開放賑災專戶，自1月5日起至19日止，接受民眾愛心捐款，募得款項將統一交由外交部作為援助日本震災之用。

根據衛福部社會救助及社工司統計，日本能登半島賑災專案截至1月10日止，總計接獲捐款7萬2748筆、金額達2億5253萬餘元。

其中，為助日本能登半島地震受災民眾，林榮三慈善基金會、聯邦銀行共同捐款3千萬日圓（約633萬元台幣）。

若民眾想捐款援助，可利用以下賑災專戶捐款：

國內：

（一）台灣銀行-營業部（0040037），捐款帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」：網路銀行、自動櫃員機（ATM）、臨櫃辦理。

（二）中央銀行國庫局，帳號270750，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理。

（三）中華郵政（700），帳號50269506，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理（含郵政劃撥）、網路郵局（含行動郵局App）及持郵局晶片金融卡至郵局自動櫃員機（ATM）轉帳。

（四）四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK．go，捐款名稱「日本能登半島震災專案」。

國外：

兆豐國際商業銀行國外部，帳號007-09-11868-0，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

衛福部提醒，民眾捐款請指定用途「日本能登半島震災專案」，於公告期間，衛福部賑災專戶的捐款若無指定其他用途，一律視為此專案捐款。

捐款 日本 衛福部

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