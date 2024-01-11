米其林新入選台北黃記魯肉飯進榜 網激喊：怕越來越難吃到了

繼《臺灣米其林指南2023》公布後，《米其林指南》在元月首度揭曉「每月新入選」榜單，這些新入選餐廳在未來的《臺灣米其林指南2024》當中，將可能後續獲得星級等其他肯定。本月共有台北的義大利Fine Dining餐廳「FRASSI」、「黃記魯肉飯」，台南的台菜餐廳「添厚」與「順德牛肉湯」進榜。

位於台北市中山區中山北路二段晴光市場商圈、開業三十多年的「黃記魯肉飯」，早已是人潮絡繹不絕的老饕口袋名單，更是老台北人心目中的人氣名店，也是許多日本觀光客來台必吃老店。米其林評審員特別推薦「招牌滷肉飯」，「雖以肥肉為主，但肥而不膩，鹹香的醬汁略帶膠質，令人回味。」此外，熱門小菜「經典滷白菜」、「羹湯」也獲得米其林評審員青睞：「羹湯的高湯以柴魚熬製，加入沙茶醬點綴，呈現古早風味。」網友得知「黃記魯肉飯」闖入米其林「每月新入選」榜單，紛紛激動喊話：「之後可能越來越難吃到」、「現在用餐時間就已經很難排了」，人氣可見一斑。

義大利Fine Dining餐廳「FRASSI」於2023年2月開幕。圖／摘自米其林官網

甫於2023年2月開幕的義大利Fine Dining餐廳「FRASSI」，就開在被譽為「米其林星星之路」的台北大直樂群三路，在開幕即將滿週年前夕，迎來進入「每月新入選」榜單的好消息。

FRASSI。圖／摘自米其林官網

來自義大利中部托斯卡尼的鬼才主廚雅克柏・弗西（Iacopo Frassi），先後於中國天津四季酒店、台北文華東方酒店擔任主廚，深耕亞洲的他已將台灣當成第二個家，在此開創個人品牌餐廳「FRASSI」，詮釋來自於托斯卡尼的生活況味。米其林評審員特別推薦的是「血蛤烏魚子義麵」，「彈牙的麵條，結合在地的血蛤和烏魚子，鮮美無比。」在餐酒搭方面，也獲得米其林評審員推薦：「餐酒搭配十分有趣，值得一試。」

來自台南市中西區新美街的台菜餐廳「添厚」，隱身於大天后宮旁的小巷弄，老闆是媽祖的虔誠信徒。菜色細膩精緻，米其林評審員特別推薦「金銀蛋時蔬」，「雖然賣相樸實，風味卻充滿層次。」經典湯品「魷魚螺肉蒜」料好實在，也是人氣菜色。

添厚。圖／摘自米其林官網

在台南市學甲區民權路開業30年的「順德牛肉湯」，這次也進入「每月新入選」榜單。牛肉湯使用每天從屠宰場直送的台灣牛肉烹調，米其林評審員指出，「湯頭以牛大骨與牛筋慢火熬煮7至8小時，味道溫潤鮮美。建議點選中碗以上份量，可以品嚐到較上乘的牛肉部位。」