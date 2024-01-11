TPASS搭台鐵近2200萬人次 明天起35車站送鐵路觀光地圖摺頁
TPASS通勤月票去年7月1日上路，台鐵公司指出，至今已有近2200萬人次使用搭乘台鐵，統計發現除了用於通勤、通學，亦有許多國人用於觀光旅遊。明天起，35個車站供免費索取結合周邊知名景點與美食的「台灣鐵路觀光地圖TPASS」摺頁。
台鐵公司今天表示，TPASS通勤月票方案，自去年7月1日啟用至今，已有近2200萬人次使用TPASS搭乘台鐵，今年每日乘車人數較去年7月成長近7成。
台鐵公司指出，去年底，台鐵完成全線各車站自動閘門改裝設定，進出站旅客每一個閘門均可通行，不需再走TPASS專用通道。
台鐵公司表示，TPASS具便利、價廉優勢，可結合其他公共運具抵達更多景點，台鐵路網普設241個車站，不論風景民情或美食體驗可及性更高，故贈送「台灣鐵路觀光地圖TPASS」摺頁；1月12日起於35個車站可免費索取，或上台鐵公司官網 （ https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip）查詢。
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