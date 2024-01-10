現省40元！壽司郎「松葉蟹」限時5折 再送間諜家家酒包

為迎接品牌40週年，來自日本的「壽司郎」自1月0日起，限時推出「水煮松葉蟹5折」的限時優惠，原價80元，限時特價40元。針對喜愛螃蟹的粉絲們，另外還有生松葉蟹、大生松葉蟹＆蟹膏蟹肉、蟹肉蟹膏鮭魚卵軍艦等品項。即日起參與滿額集點活動，還可將「壽司郎．間諜家家酒 小提包」帶回家。

壽司郎創立於1984年，今年正逢40週年。為慶祝迎來新的里程碑，1月10日至1月28日期間，推出「大感『蟹』祭」活動，提供多款蟹類主題餐點。其中「水煮松葉蟹」原價80元，限時享優惠價40元。除此之外，還有使用整節蟹腿的「生松葉蟹」，每盤60元，另有集結生松葉蟹腿、蟹膏與蟹肉的「大生松葉蟹＆蟹膏蟹肉」，一次帶來豐富的滿足，每盤120元。活動期間也推薦「蟹肉蟹膏鮭魚卵軍艦」、「辣醬軟殼蟹」、「蟹膏蟹肉海苔包」、「螃蟹奶油可樂餅」、「濃厚蟹肉味噌拉麵」等品項，每份40～120元不等。

壽司郎本次攜手「間諜家家酒」，推出一連串集點兌換活動。繼推出間諜家家酒桌曆、間諜家家酒醬料碟後，即日起再推出「壽司郎．間諜家家酒小提包」。當日消費滿300元以上即可獲得1點，集滿10點即可免費兌換，換完為止。