快訊

國家警報大響 國防部發言人：邱國正支持發布、總統府未涉入

10年前超夯...這鞋子今年流行回來了？眾人嘆：台灣才不適合穿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

現省40元！壽司郎「松葉蟹」限時5折 再送間諜家家酒包

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
水煮松葉蟹，原價80元，限時優惠40元。圖／壽司郎提供
水煮松葉蟹，原價80元，限時優惠40元。圖／壽司郎提供

為迎接品牌40週年，來自日本的「壽司郎」自1月0日起，限時推出「水煮松葉蟹5折」的限時優惠，原價80元，限時特價40元。針對喜愛螃蟹的粉絲們，另外還有生松葉蟹、大生松葉蟹＆蟹膏蟹肉、蟹肉蟹膏鮭魚卵軍艦等品項。即日起參與滿額集點活動，還可將「壽司郎．間諜家家酒 小提包」帶回家。

壽司郎創立於1984年，今年正逢40週年。為慶祝迎來新的里程碑，1月10日至1月28日期間，推出「大感『蟹』祭」活動，提供多款蟹類主題餐點。其中「水煮松葉蟹」原價80元，限時享優惠價40元。除此之外，還有使用整節蟹腿的「生松葉蟹」，每盤60元，另有集結生松葉蟹腿、蟹膏與蟹肉的「大生松葉蟹＆蟹膏蟹肉」，一次帶來豐富的滿足，每盤120元。活動期間也推薦「蟹肉蟹膏鮭魚卵軍艦」、「辣醬軟殼蟹」、「蟹膏蟹肉海苔包」、「螃蟹奶油可樂餅」、「濃厚蟹肉味噌拉麵」等品項，每份40～120元不等。

壽司郎本次攜手「間諜家家酒」，推出一連串集點兌換活動。繼推出間諜家家酒桌曆、間諜家家酒醬料碟後，即日起再推出「壽司郎．間諜家家酒小提包」。當日消費滿300元以上即可獲得1點，集滿10點即可免費兌換，換完為止。

壽司郎推出「大感蟹季」，提供多款蟹類品項。圖／壽司郎提供
壽司郎推出「大感蟹季」，提供多款蟹類品項。圖／壽司郎提供
大生松葉蟹＆蟹膏蟹肉，120元。圖／壽司郎提供
大生松葉蟹＆蟹膏蟹肉，120元。圖／壽司郎提供
生松葉蟹，60元。圖／壽司郎提供
生松葉蟹，60元。圖／壽司郎提供

壽司郎 間諜

延伸閱讀

被中國拘禁的2279日：親中派日本人的看守所監禁見聞

甜點控衝壽司店！藏壽司「巧克力泡芙塔」強勢回歸 壽司郎「熔岩巧克力蛋糕＋霜淇淋」甜蜜開動

「神隱特偵組」國安部上線真實案例間諜漫畫 第1集就逮西方人？

4款壽司+烏龍麵 壽司郎「下午茶套餐」限平日吃得到

相關新聞

童年記憶回歸？「香雞城」風靡全台 停業2年預告：2024重返市場

記憶中的味道要回來了嗎？曾經風靡全台、自2021年6月歇業至今的「香雞城」，1月10日晚間突然於官方粉絲團發文，文中除了...

現省40元！壽司郎「松葉蟹」限時5折 再送間諜家家酒包

為迎接品牌40週年，來自日本的「壽司郎」自1月0日起，限時推出「水煮松葉蟹5折」的限時優惠，原價80元，限時特價40元。...

跟你想像的不一樣！LACOSTE攜手時尚品牌 打造時髦應景龍年限定潮裝

由於亞洲市場極其重要，因此時裝品牌多會因為特殊節日，推出應景的設計。如同法國品牌LACOSTE就與中國時裝設計師品牌攜手，因應華人新年到來，把招牌鱷魚圖案結合龍形圖騰，運用在龍年限定服裝上，呈現既時髦又帶點童趣的設計，使人看了就開心。

歡迎光臨愛馬仕的家！2024春夏新配件頌揚巴黎暗藏奧運

愛馬仕（Hermès）在1987年歡慶品牌創立150週年，並自此開始每年都會定調一個年度主題。2024年不僅是巴黎奧運盛...

台北統一時代新春檔3000送300 過年免費送宮廟開運小物

繼新年檔期後，統一時代百貨台北店龍年「新春賀歲」檔期緊接著於1月11日至1月31日開跑，推出全館指定櫃滿3000送300...

攜手台南手作木隼工房 百樂門12年原酒禮盒獨獻台灣

百樂門單一麥芽威士忌攜手台南的手作家具品牌「木隼工房」，推出「百樂門12年原桶強度單一麥芽威士忌新春禮盒」，以蘇格蘭古法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。