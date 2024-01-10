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台北統一時代新春檔3000送300 過年免費送宮廟開運小物

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
統一時代百貨台北店龍年「新春賀歲」檔期緊接著於1月11日至1月31日開跑，推出全館指定櫃滿3000送300。圖／統一時代百貨提供
統一時代百貨台北店龍年「新春賀歲」檔期緊接著於1月11日至1月31日開跑，推出全館指定櫃滿3000送300。圖／統一時代百貨提供

繼新年檔期後，統一時代百貨台北店龍年「新春賀歲」檔期緊接著於1月11日至1月31日開跑，推出全館指定櫃滿3000送300，首七日刷十大指定銀行信用卡，包含玉山、聯邦、中國信託、兆豐、星展、臺灣銀行等，加碼享滿額2%、3%、4%抵用券回饋。另外，1月18日至1月31日刷統一時代聯名卡滿5000再加送200。

過年一定會用到的紅包袋，活動期間「會員」憑「不限金額」消費發票即贈雪鈴兔波波賀年紅包袋一組(限量2000份)；用188元還可以加購林東芳牛肉麵一盒(限量200盒)、1月19日至2月14日指定消費累計滿4200元送樂高新春福鶴(限量2000份)以及兩波段限量卡友禮，當日單筆消費滿800元並扣點數8點，送開喜收納袋(1月18日-1月21日)、永心鳳茶剝皮辣椒(1月25日-1月28日)，各限量1000份。

除了舊有會員好禮之外，統一時代百貨台北店今年新春特別針對新會員，要送出樂高新春限定限量盒組，包含樂高祥龍納福、樂高樂滿樓兩款龍年限定盒組，於1月11日至2月14日期間內下載統一時代App並註冊成為新會員，即有機會獲得樂高限量好禮。

統一時代台北店春節期間也安排各大廟宇的好物送給民眾，初一前500名入館顧客可獲得松山奉天宮發財金依份、初二凡龍年出生者可扣88點兌換200元紅包一份、初三至初五每日前300名可分別領取滿漢大餐ㄧ碗+濃韻ㄧ瓶+烘爐地南山福德宮發財金、滿漢大餐ㄧ碗+濃韻ㄧ瓶+北投關渡宮錢母、滿漢大餐ㄧ碗+濃韻ㄧ瓶+台北霞海城隍廟月老御守。

2024年總統大選投票日就在本周六1月13日，位處五鐵要道的京站時尚廣場看準選舉返鄉人潮推出1月12日至1月14日限定3天，行動Q卡會員獨享：Q點1點折1元，Q卡友使用App扣Q點500點就可兌換換500元，單筆消費滿1500元就可以使用(每卡限兌換1次，贈券使用期限至1月14日止）。

另外，京站精選599元至1500元有找的伴手禮盒提供消費者返鄉依照送禮預算做選擇，像是星球工坊的龍騰財錦新年禮盒，內含四種任選組合，原價700元，特價599元；善菓屋的達克瓦茲六入禮盒原價430元，兩盒特價798元；糖村U-402繽紛花賞，含法式牛軋糖、南棗火山、豆豆菓等，推薦價1,088元；美味獵人的豬肆大吉好運禮盒原價1,428元，特價1,348元，買再加贈1盒肉干(價值219元)。

於1月11日至2月14日期間內下載統一時代App並註冊成為新會員，有機會獲得樂高祥龍納福、樂高樂滿樓兩款龍年限定盒組。圖／統一時代百貨提供
於1月11日至2月14日期間內下載統一時代App並註冊成為新會員，有機會獲得樂高祥龍納福、樂高樂滿樓兩款龍年限定盒組。圖／統一時代百貨提供
統一時代百貨台北店「新春賀歲」檔期會員憑不限金額消費發票即贈雪鈴兔波波賀年紅包袋一組(限量2000份)。圖／統一時代百貨提供
統一時代百貨台北店「新春賀歲」檔期會員憑不限金額消費發票即贈雪鈴兔波波賀年紅包袋一組(限量2000份)。圖／統一時代百貨提供
京站時尚廣場看準選舉返鄉人潮推出1月12日至1月14日限定3天，行動Q卡會員獨享App扣Q點500點就可兌換換500元，單筆消費滿1500元就可以使用。圖／京站提供
京站時尚廣場看準選舉返鄉人潮推出1月12日至1月14日限定3天，行動Q卡會員獨享App扣Q點500點就可兌換換500元，單筆消費滿1500元就可以使用。圖／京站提供

統一時代百貨 樂高 紅包

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