攜手台南手作木隼工房 百樂門12年原酒禮盒獨獻台灣

百樂門單一麥芽威士忌攜手台南的手作家具品牌「木隼工房」，推出「百樂門12年原桶強度單一麥芽威士忌新春禮盒」，以蘇格蘭古法手工製作、獨獻台灣的12年威士忌原桶強度（Cask Strength）酒款，搭配手工製作原木杯墊，將蘇格蘭及台灣職人精神融匯於禮盒中，建議零售價1,750元。

來自蘇格蘭的百樂門單一麥芽威士忌，位於以果香豐沛口感和順聞名的斯佩賽（Speyside）產區，百樂門與該產區威士忌的不同的，首先就是遵循逾百年來對於手工製作的堅持，以及將淡淡煙燻香氣融入威士忌中，讓斯佩賽產區「老威士忌風味」重生於現代。

獨獻台灣的「百樂門12年原桶強度單一麥芽威士忌」，是酒廠針對台灣消費者喜好而設計，帶有馥郁的雪莉桶水果乾香氣，無論是純飲或是搭配中式菜餚都相當合適。之所以用原酒方式呈現，是考慮到台灣消費者品飲烈酒時，習慣加冰塊飲用， 58.9%原酒的高酒精濃度隨著冰塊融化，能夠漸漸將香氣釋放，讓威士忌風味層次變化更加多元。

禮盒中「木隼工房」選用美國橡木製作手感厚實的原木杯墊，意在呼應百樂門單一麥芽威士忌，僅使用珍貴的「首注First Fill」橡木桶進行威士忌陳年。廷漢企業表示，獨獻台灣的百樂門12年單一麥芽威士忌，融合了台灣消費者的飲用習慣與偏好，以及百樂門單一麥芽威士忌為復刻傳統斯佩賽威士忌而融入的淡淡煙燻味，以及使用珍貴的首注橡木桶的堅持；正是因為這份職人的堅持，造就出百樂門威士忌的高品質及厚實醇香的風味口感。

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