草莓怎麼洗? 食農專家建議六大步驟降低農藥風險

冬天是台灣草莓盛產的季節，草莓粉紅粉紅的看了討喜，酸酸甜甜的又好吃，又富含維生素C、鉀、葉酸等營養，所以不管直接吃、用在各樣甜點裡，草莓是特別令人垂涎欲滴；但草莓的農藥問題也常讓消費者擔心，究竟草莓應該怎麼洗？農業粉專「韋恩的食農生活」版主韋恩表示，透過5招，好好清洗草莓，讓消費者吃得相對安心。

韋恩說，草莓不論在邊境檢驗或本地的抽檢結果，不時都可以看到不合格，2019年農委會藥毒所針對水果、蔬菜抽驗農藥殘留發現，水果以草莓的14%不合格率登上第一名；而美國消費者組織也多年將草莓列為12大骯髒水果排行榜之列。

他表示，草莓雖然嬌弱不好洗，但是其實只要聰明選擇、好好清洗，草莓依然可以吃得兼顧美味與安心，放心享用草莓；草莓之所以農藥容易超標，其實與草莓天生的條件有關，主要是因為鮮嫩皮薄，容易受細菌等病蟲害侵入；草莓香又好吃，不僅人類愛吃，蟲、鳥、螺也都巴不得來一口；草莓脆弱嬌嫩，所以在運輸時不耐碰撞；加上是連續作物，停藥期不易管理；加上不耐貯放，所以難有充足時間讓系統性農藥完全衰退。

韋恩表示，草莓確實是不好洗的水果，表皮嬌嫩不能大力刷洗，而且表面具有凹凸不平的芝麻狀瘦果(這才是真正的果實部位)，因此建議，以下步驟是好好清洗草莓的最佳方法:

1. 流水沖洗 不要先去掉蒂頭 (綠色葉子的部位)，先以整顆帶蒂頭的草莓在水龍頭下沖洗，以沖刷去除大部分的農藥。 2. 浸泡 將帶著蒂頭的草莓置於盆中浸泡20-30分鐘，並讓水保持流動或是多換幾次水。 3. 去除蒂頭 到最後要吃之前再去掉草莓的蒂頭，也避免吃下果柄。先去掉蒂頭會造成草莓在浸泡時吸收外面的農藥進去。這與洗青花菜時不要先切，是一樣的道理。 4. 保持新鮮 記得草莓容易腐爛，所以吃多少、洗多少，常保新鮮。 5. 選擇優質草莓 選擇有信譽的草莓如有履歷或是有機標章等認證的草莓，可以更放心，不容易會有農藥超標的情況。 6. 不需要用添加劑 許多人因為太擔心草莓的農藥了，所以再清洗的時候加入各式各樣的添加劑，如鹽、小蘇打、醋、麵粉、清潔劑，其實那些都沒必要，不但未必可以洗得更乾淨，還可能讓某些農藥更不好洗、更容易殘留，或是帶來其它的風險。

韋恩表示，草莓豐富的維生素C與植化素，有很好的抗氧化性，根據哈佛大學對70歲及以上婦女進行的20年研究，每周至少食用一次藍莓或每周至少食用兩次草莓，可以將認知老化的延遲時間延長至多兩年半。所有莓果都有很好的機能性，所以有人將莓果視為超級食物，想要獲得保健效果，又避免單一莓果帶來農藥殘留的風險，不妨將藍莓、草莓、蔓越莓各種莓果輪流吃，充分攝取營養，又把風險降到最低。