快拿證件、還有兩天！寒居酒店BeGood 住這區午餐半價

中山區居民/企業員工注意！寒居酒店BeGood餐廳推出午餐5折優惠，僅剩明後兩天，行動要快。此外，寒舍生活App的饕客會員，2024年整年度用餐皆可享95折，每周三祭出「周三會員日」用餐獨享85折。

搶攻農曆年前聚餐商機，寒居酒店BeGood餐廳即日起至1月12日推出中山區居民及公司員工午餐5折優惠，午間單點包括「炭烤菲力」、「油封鴨腿班尼迪克蛋」、「虎蝦海鮮粥」等27款經典人氣料理，餐點價位從200元至1,380元，任選單一主菜亦可加價780元，升級為包含沙拉、湯品、甜點及飲料的套餐。每日限額30名。這也是單點品項菜色的全面回歸。

BeGood餐廳輕食麵包推薦「酪梨吐司、黑橄欖、帕馬森起司、羽衣甘藍」，新鮮酪梨塗抹炭烤酸裸麥麵包，堆疊營養豐富的羽衣甘藍、刨滿帕達諾起司並擺上風乾番茄與黑橄欖增添鹹酸明亮滋味，苦韻交揉滋味爽口。開胃菜推薦「柑橘漬青甘、柿子、紫蘇」選用日本青甘並以檸檬柳橙萊姆及些許辛香料醃製，後經蘋果木冷燻風乾熟成，搭配柚子柿乾、綜合柑橘醬汁與紫蘇油，口感層次豐富，尾韻更能感受青甘的鮮甜。湯品則推「栗子南瓜湯、綜合菌菇」，選用來自日本北海道的栗子南瓜，加入雪莉醋拌炒過的杏鮑菇、柳松菇等，湯頭濃郁細緻帶有淡雅栗香。

主菜則匯集11款經典人氣餐點，包括餐廳招牌「炭烤菲力、奶油白菜、白花菜泥、紅酒芥末醬」，人氣熱賣「虎蝦海鮮粥、黑橄欖、帕馬森起司、羽衣甘藍」，同步推薦「油封鴨腿班尼迪克蛋、綜合沙拉」，以及人氣必點「爐烤薩索雞腿、檸檬洋芋和紅蘿蔔、綠橄欖」、「雞蛋仔、炸雞、高麗菜沙拉」等。

全面更新的三款誘人甜點也是菜單亮點，「炙燒乳酪、無花果、優格、柚子雪酪」以焦糖化的乳酪為基底，搭配優格泡泡、新鮮無花果、覆盆子、焦糖榛果碎片和柚子雪酪，滋味酸甜。「千層酥、龍眼蜜、鐵觀音冰淇淋」以千層酥包覆著蜂蜜慕斯、煙燻龍眼與香草香緹，再撒上香草莢粉的榛果帕林內，配上鐵觀音冰淇淋、奶油焦糖醬。「草苺法式薄餅、杏仁、草苺雪酪」於軟Q可口的香草薄餅內抹上草莓香緹、當季新鮮草莓、草莓雪酪等豐富內餡，最後再灑上杏仁片和薄荷葉點綴，可品嘗草莓與薄荷交織的甜蜜香氣。

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