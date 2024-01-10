搶攻新年商機！MONTBLANC農曆春節新品 開運有「鯉」

農曆新年即將倒數來臨，萬寶龍（Montblanc）從中國愛用的喜氣紅色、象徵好運的錦鯉為靈感，推出一系列特殊禮品，包含書寫工具、皮件包款與表款，以色彩、好運開春，規劃全新2024。

大師傑作系列中的勃根地紅色，雖不是傳統印象中的正紅，卻有紅酒般濃郁的品味印象。萬寶龍以此打造了149行李手提包、公事包與信差包等多款皮件，將可陪伴旅行、公務、休閒的多種場合，同時皮革並採用漸層色彩，由勃根地紅以致黑，屬於大人的雅緻品味。每當簽訂、確立重要人生或商務備忘事項，一只鋼筆則將具有實質功能與紀念意義，一如新款大師傑作系列Red Hour Doué Classique特別款鋼筆採用半透明紅色亮漆並刻有MONTBLANC六角白星圖案，純金筆尖並壓印以鍍銠祥雲，象徵每一筆、每個字裡行間都有好事發生，同時筆蓋上再鐫刻以象徵祝福的錦鯉圖案，風生水起又一年。

然一年之中不總是一帆風順，面對險峻與挑戰時刻，1858系列Geosphere世界時間零氧腕表則將成為手上與時間同行的勇氣見證。表款是向「登山帝王」、世界知名冒險家Reinhold Messner致意，冰藍色面盤的暈染效果搭配以冰藍色雙向旋轉陽極氧化鋁表圈，同時機芯內部以特殊製程抽去氧氣，因此將為「無氧」狀態，除了仿效、致意當代登山家的「無氧」攻頂壯舉，更將陪伴他的擁有者，征服險峻、再譜豐碩與成就的傑出一年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康