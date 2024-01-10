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搶攻新年商機！MONTBLANC農曆春節新品 開運有「鯉」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
1858系列Geosphere世界時間零氧腕表，全球限量1990只，24萬4600元。圖／萬寶龍提供
1858系列Geosphere世界時間零氧腕表，全球限量1990只，24萬4600元。圖／萬寶龍提供

農曆新年即將倒數來臨，萬寶龍（Montblanc）從中國愛用的喜氣紅色、象徵好運的錦鯉為靈感，推出一系列特殊禮品，包含書寫工具、皮件包款與表款，以色彩、好運開春，規劃全新2024。

大師傑作系列中的勃根地紅色，雖不是傳統印象中的正紅，卻有紅酒般濃郁的品味印象。萬寶龍以此打造了149行李手提包、公事包與信差包等多款皮件，將可陪伴旅行、公務、休閒的多種場合，同時皮革並採用漸層色彩，由勃根地紅以致黑，屬於大人的雅緻品味。每當簽訂、確立重要人生或商務備忘事項，一只鋼筆則將具有實質功能與紀念意義，一如新款大師傑作系列Red Hour Doué Classique特別款鋼筆採用半透明紅色亮漆並刻有MONTBLANC六角白星圖案，純金筆尖並壓印以鍍銠祥雲，象徵每一筆、每個字裡行間都有好事發生，同時筆蓋上再鐫刻以象徵祝福的錦鯉圖案，風生水起又一年。

然一年之中不總是一帆風順，面對險峻與挑戰時刻，1858系列Geosphere世界時間零氧腕表則將成為手上與時間同行的勇氣見證。表款是向「登山帝王」、世界知名冒險家Reinhold Messner致意，冰藍色面盤的暈染效果搭配以冰藍色雙向旋轉陽極氧化鋁表圈，同時機芯內部以特殊製程抽去氧氣，因此將為「無氧」狀態，除了仿效、致意當代登山家的「無氧」攻頂壯舉，更將陪伴他的擁有者，征服險峻、再譜豐碩與成就的傑出一年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大師傑作系列Red Hour Doué Classique特別款鋼筆的純金筆尖並壓印鍍銠祥雲。圖／萬寶龍提供
大師傑作系列Red Hour Doué Classique特別款鋼筆的純金筆尖並壓印鍍銠祥雲。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC大師傑作系列公事包，65500元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC大師傑作系列公事包，65500元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC大師傑作Red Hour Doué Classique特別款鋼筆，52,800元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC大師傑作Red Hour Doué Classique特別款鋼筆，52,800元。圖／萬寶龍提供
大師傑作Red Hour Doué Classique特別款鋼筆的筆蓋頂部鑲嵌有一顆紅寶石，如畫龍點睛、下筆如有神。圖／萬寶龍提供
大師傑作Red Hour Doué Classique特別款鋼筆的筆蓋頂部鑲嵌有一顆紅寶石，如畫龍點睛、下筆如有神。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC大師傑作系列手拿包，30900元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC大師傑作系列手拿包，30900元。圖／萬寶龍提供

錦鯉 人生

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