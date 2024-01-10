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年前升級智慧家電LG指定商品6.6折起 LINE購物最高回饋15％

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LG電子春節不打烊，官方線上商城祭出「新年報喜，優惠龍來」多重好禮優惠，購買指定商品6.6折起。圖／LG提供
LG電子春節不打烊，官方線上商城祭出「新年報喜，優惠龍來」多重好禮優惠，購買指定商品6.6折起。圖／LG提供

迎接年前採購家電旺季，LG官方線上商城祭出「新年報喜，優惠龍來」多重好禮優惠，1月12日至20日期間購買指定家電6.6折起，透過LINE購物、SHOPBACK進入LG官方線上商城，還可加碼享LINE POINTS、SHOPBACK現金回饋，除舊佈新添購家電現在入手最划算。

活動期間透過LINE購物進入LG官方線上商城，不限金額，結帳後還可加碼獲得LINE POINTS 15%回饋金（最高回饋1,500點）。若透過SHOPBACK導連，活動期間每週二、三、四結帳後享現金回饋6%，活動期間內其他時段結帳後享現金回饋4%，春節加碼無上限。

於LG官方線上商城購買指定商品滿20,000元以上，限量百份免輸入優惠碼，即可獲得現折2,024元。任選2項Objet Collection調和美學傢電系列的產品享9.5折、或任選1項LG Soundbar家用音響類型搭配指定電視/智慧顯示器產品再享9折。

LG PuriCare 360°空氣清淨機透過抗敏HEPA13濾網、光觸媒除臭濾網與高換氣率的模式，有效去除空氣中的過敏原、塵蟎、異味，用最高品質的清新空氣照顧家人。圖／LG提供
LG PuriCare 360°空氣清淨機透過抗敏HEPA13濾網、光觸媒除臭濾網與高換氣率的模式，有效去除空氣中的過敏原、塵蟎、異味，用最高品質的清新空氣照顧家人。圖／LG提供
LG UltraWide全高清螢幕擁有sRGB色譜的99%覆蓋率，亦搭載AMD FreeSync技術，玩家可擁有完美流暢的、無撕裂感的高畫質遊戲體驗。圖／LG提供
LG UltraWide全高清螢幕擁有sRGB色譜的99%覆蓋率，亦搭載AMD FreeSync技術，玩家可擁有完美流暢的、無撕裂感的高畫質遊戲體驗。圖／LG提供
LG PuriCare AeroFurniture新淨几，擁有時尚外觀以及強大的濾淨真實力，不管居家時光或朋友聚會，從空氣到氣氛通通都兼顧。圖／LG提供
LG PuriCare AeroFurniture新淨几，擁有時尚外觀以及強大的濾淨真實力，不管居家時光或朋友聚會，從空氣到氣氛通通都兼顧。圖／LG提供
LG CordZero A9 K系列濕拖無線吸塵器能達到乾吸濕拖一機雙效，長年累積的陳年汙垢也能一次清乾淨。圖／LG提供
LG CordZero A9 K系列濕拖無線吸塵器能達到乾吸濕拖一機雙效，長年累積的陳年汙垢也能一次清乾淨。圖／LG提供

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