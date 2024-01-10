年前升級智慧家電LG指定商品6.6折起 LINE購物最高回饋15％

迎接年前採購家電旺季，LG官方線上商城祭出「新年報喜，優惠龍來」多重好禮優惠，1月12日至20日期間購買指定家電6.6折起，透過LINE購物、SHOPBACK進入LG官方線上商城，還可加碼享LINE POINTS、SHOPBACK現金回饋，除舊佈新添購家電現在入手最划算。

活動期間透過LINE購物進入LG官方線上商城，不限金額，結帳後還可加碼獲得LINE POINTS 15%回饋金（最高回饋1,500點）。若透過SHOPBACK導連，活動期間每週二、三、四結帳後享現金回饋6%，活動期間內其他時段結帳後享現金回饋4%，春節加碼無上限。