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可以多月連動、重複循環使用 能當白板記事的萬年曆！

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

年曆、白板都是平常蠻常見的用品，Smilingoods 設計團隊繼「不同以往的萬年曆設計新模式」後，嘗試將它們與「萬年曆」做結合，一種能一覽全年可循環再用，還能當白板記事的萬年曆。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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讓習以為常更有新意

年曆、白板都是平常蠻常見的用品，我們嘗試將它們與「萬年曆」做合，一種能一覽全年可循環再用，還能當白板記事的萬年曆！一掃現有年月曆過期無法再用問題，不用再勉強自己玩填數字遊戲。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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能多月連動的萬年曆不是紙，不用電，可循環再利用，獲得國際獎與專利肯定之萬年曆判讀技術，跨越現有萬年曆可顯示範圍新里程！可多月連動調整，一覽全年可循環再用，只要簡單三步驟，全年替換完成。從此年曆也能萬年曆化，兼具時尚與實用的外觀大小、兼具空間擺飾性，我們將四季12個月收在60x60cm正方格局中，並保有8mm字高的日期，正常視力5公尺外也能看得清楚！等同月曆面積大小之書寫註記空間，因應相對結構作動需要，月曆本身會自然騰出近1/2(月曆本身佔1/2)之空間，為必然空間；好擦好寫，類玻璃白板表面，好寫好擦好方便，搭配特製細字彩繪筆，每月行事都精彩。於有.設計 uDesign電商設計平台獨家上線，限時集購65折，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

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