可以多月連動、重複循環使用 能當白板記事的萬年曆！

年曆、白板都是平常蠻常見的用品，Smilingoods 設計團隊繼「不同以往的萬年曆設計新模式」後，嘗試將它們與「萬年曆」做結合，一種能一覽全年可循環再用，還能當白板記事的萬年曆。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

讓習以為常更有新意

年曆、白板都是平常蠻常見的用品，我們嘗試將它們與「萬年曆」做合，一種能一覽全年可循環再用，還能當白板記事的萬年曆！一掃現有年月曆過期無法再用問題，不用再勉強自己玩填數字遊戲。

圖 / 有.設計 uDesign 提供