投票日一日限定快閃優惠！全家便利商店實體店舖「Fami!ce霜淇淋買1送1」

本周六（1月13日）即將舉行2024年總統大選，全家便利商店線上線下齊推優惠，包含消費者最愛的Fami!ce全家霜淇淋、Let’s Café、私品茶、SOHOT炎選等都可享優惠，為消費者投票日帶來好心情。

「全家」實體店舖1月13日推出單日限定快閃優惠，「全家」會員使用全盈+PAY可享Fami!ce霜淇淋買1送1。1月12日至1月14日限時3天另推出Let’s Café特濃美式咖啡2杯優惠價65元（原價110元）、私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵2杯優惠價75元（原價130元），皆為大杯、冰熱不限，且可手機寄杯隨時享用，同品項上限10杯。

1月11日單日限定「全家」會員APP「隨買跨店取」推出加碼優惠，可享Let’s Café特濃美式咖啡＋私品茶65元品項＋Fami!ce霜淇淋組合優惠價111元（66折，原價169元），每會員限購3組，可兌換至3月31日。

「全家」SOHOT炎選同步推出炸烤物、現烤點心系列商品任選2件8折長期優惠，首推全新夯品青花驕聯名系列「青花椒麻豬肉串」、「青花椒麻翅包飯」與「青花椒麻辣金磚」，迷人的椒麻滋味快嘗鮮。

返鄉投票帶動交通票券需求提升，「全家」4,200間店FamiPort提供最便捷的購取票服務，即日起至2月14日再推出FamiPort抽獎趣與贈點活動，「全家」會員活動時間內於FamiPort進行購取票券，每1筆即可獲得「全家」Fa點600點與1次抽獎機會，有機會抽中雙人套票組旅遊金（價值48,000元），交易次數越多、獲獎機會越大。