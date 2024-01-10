快訊

「台大五姬」陳匡怡否認當小三 爆：張孝全追我不成

中職／引進突破僵局制！10局起二壘有跑者 和局仍保留

看盡民進黨吃銅吃鐵吃台灣 管中閔寫給晚輩一封信：集中支持侯友宜

喵化名畫萌翻啦！貓美術館 X 三分春色推出貓畫聯名杯身

聯合新聞網／ 聯合數位文創
貓美術館攜手三分春色連鎖飲品店推出4款貓界名畫聯名杯身。圖／聯合數位文創提供
貓美術館攜手三分春色連鎖飲品店推出4款貓界名畫聯名杯身。圖／聯合數位文創提供

貓美術館攜手三分春色連鎖飲品店推出4款貓界名畫聯名杯身。圖／聯合數位文創提供
貓美術館攜手三分春色連鎖飲品店推出4款貓界名畫聯名杯身。圖／聯合數位文創提供

《貓•美術館–世界名畫•全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto》走過6個亞洲城市，2024年重返台灣，集結60件療癒貓咪名畫，帶來全新展區規劃及10件未在台灣展出過的畫作，即將於1月19日至4月14日在屏菸1936文化基地10號倉庫展出。

此次貓美術館跨界攜手三分春色連鎖飲品店，推出4款貓界名畫聯名杯身，吸引粉絲目光，喵化名畫簡直萌翻。於個人社群上傳聯名杯身照片並標註「＃貓美術館X三分春色」，至展覽出口處，可獲得限定好禮。憑展覽彩印票根至三分春色門市，還可享指定飲品(百香可爾必思)第2杯半價。

貓美術館預售票最低優惠200元販售至1月18日止，購票請上 udn售票網。1月19日起於展覽現場憑三分春色發票可另享249元優惠票價(原價299元)，其他活動詳情請洽官方粉絲專頁。

展覽日期：2024/1/19-4/14，春節2/8-10、週一休園(2/12除外)

展覽時間：09:00-18:00 (17:00停止售票)

展覽地點：屏菸1936文化基地10號倉庫 (屏東市菸廠路1號)

主辦單位：屏東縣政府、聯合數位文創、MMP

承辦單位：屏東縣政府文化處、財團法人屏東縣文化基金會

官方網站：https://uevent.udnfunlife.com/catart2024

粉絲專頁：https://www.facebook.com/MEOWSEUMOFART/

Instagram：https://www.instagram.com/meowseumofart1/

票價資訊：1/18前預售票最低優惠200元(原價299元)

售票通路：udn售票網、ibon、全家、Klook、KKday

寵物開放日：2/2、2/22、3/22為寵物開放日，為保護展品請遵守寵物不落地規範，寵物須入籠或袋。

屏東縣政府 寵物 美術館

延伸閱讀

故宮國寶—傳宋馬麟〈三官出巡圖〉曾被乾隆皇帝收藏過的上等道教名畫

藝術家雜誌公布「10大視覺藝術新聞」名畫捐贈奪冠

動漫迷暴動！2024「澎湖國際海上花火節」新主題曝光 「航海王」主題３大亮點搶先公開

史努比迷瘋狂了！ 麻古聯名Snoopy飲料杯登場、星宇主題行李吊牌、史努比X頂尖藝術大師快閃華山

相關新聞

日本控必買！無印良品福罐明開賣　掃除小物有特價

喜歡日本文化嗎？那麼快來搶MUJI無印良品一年只有推出一次的福罐，每個售價399元，每人限購2個，內裝日本手工限定的吉祥...

專訪／蔡詩芸帶王陽明再攜手PALLADIUM 同框穿限定新年潮裝、聯名防水靴 搭出最搶眼情侶造型

2023 年底才剛慶祝結婚 8 周年，並同步在社群上釋出擁吻短影音，破除外界對 於他們感情的疑慮，讓粉絲們都為 Sunny 王陽明、Dizzy Dizzo 蔡詩芸感到開 心。不僅如此，兩人還久違的再度同框，替法國軍靴王者 PALLADIUM 拍攝形象 大片，演繹新系列服裝與聯名鞋款，穿搭出最潮情侶造型。

草莓怎麼洗？食農專家建議六大步驟降低農藥風險

冬天是台灣草莓盛產的季節，草莓粉紅粉紅的看了討喜，酸酸甜甜的又好吃，又富含維生素C、鉀、葉酸等營養，所以不管直接吃、用在...

快拿證件、還有兩天！寒居酒店BeGood 住這區午餐半價

中山區居民/企業員工注意！寒居酒店BeGood餐廳推出午餐5折優惠，僅剩明後兩天，行動要快。此外，寒舍生活App的饕客會...

排隊也要吃！Bacha Coffee人潮不斷 每日現做可頌天天完售

品牌源自摩洛哥馬拉喀什的Bacha Coffee，目前在新加坡、巴黎、香港、吉隆坡等地都有據點，台灣首店日前於新光三越台...

主廚秘製豚骨湯底 在家開鍋！美威鮭魚干貝海鮮丸加料

天氣愈來愈冷，暖呼呼的火鍋是當下熱選。「Supreme Salmon美威鮭魚」即起於全台專賣店端上日本北海道最具代表性的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。