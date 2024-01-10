喵化名畫萌翻啦！貓美術館 X 三分春色推出貓畫聯名杯身
《貓•美術館–世界名畫•全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto》走過6個亞洲城市，2024年重返台灣，集結60件療癒貓咪名畫，帶來全新展區規劃及10件未在台灣展出過的畫作，即將於1月19日至4月14日在屏菸1936文化基地10號倉庫展出。
此次貓美術館跨界攜手三分春色連鎖飲品店，推出4款貓界名畫聯名杯身，吸引粉絲目光，喵化名畫簡直萌翻。於個人社群上傳聯名杯身照片並標註「＃貓美術館X三分春色」，至展覽出口處，可獲得限定好禮。憑展覽彩印票根至三分春色門市，還可享指定飲品(百香可爾必思)第2杯半價。
貓美術館預售票最低優惠200元販售至1月18日止，購票請上 udn售票網。1月19日起於展覽現場憑三分春色發票可另享249元優惠票價(原價299元)，其他活動詳情請洽官方粉絲專頁。
展覽日期：2024/1/19-4/14，春節2/8-10、週一休園(2/12除外)
展覽時間：09:00-18:00 (17:00停止售票)
展覽地點：屏菸1936文化基地10號倉庫 (屏東市菸廠路1號)
主辦單位：屏東縣政府、聯合數位文創、MMP
承辦單位：屏東縣政府文化處、財團法人屏東縣文化基金會
官方網站：https://uevent.udnfunlife.com/catart2024
粉絲專頁：https://www.facebook.com/MEOWSEUMOFART/
Instagram：https://www.instagram.com/meowseumofart1/
票價資訊：1/18前預售票最低優惠200元(原價299元)
售票通路：udn售票網、ibon、全家、Klook、KKday
寵物開放日：2/2、2/22、3/22為寵物開放日，為保護展品請遵守寵物不落地規範，寵物須入籠或袋。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言