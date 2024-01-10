喵化名畫萌翻啦！貓美術館 X 三分春色推出貓畫聯名杯身

貓美術館攜手三分春色連鎖飲品店推出4款貓界名畫聯名杯身。圖／聯合數位文創提供

《貓•美術館–世界名畫•全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto》走過6個亞洲城市，2024年重返台灣，集結60件療癒貓咪名畫，帶來全新展區規劃及10件未在台灣展出過的畫作，即將於1月19日至4月14日在屏菸1936文化基地10號倉庫展出。

此次貓美術館跨界攜手三分春色連鎖飲品店，推出4款貓界名畫聯名杯身，吸引粉絲目光，喵化名畫簡直萌翻。於個人社群上傳聯名杯身照片並標註「＃貓美術館X三分春色」，至展覽出口處，可獲得限定好禮。憑展覽彩印票根至三分春色門市，還可享指定飲品(百香可爾必思)第2杯半價。

貓美術館預售票最低優惠200元販售至1月18日止，購票請上 udn售票網 。1月19日起於展覽現場憑三分春色發票可另享249元優惠票價(原價299元)，其他活動詳情請洽官方粉絲專頁。

展覽日期：2024/1/19-4/14，春節2/8-10、週一休園(2/12除外)

展覽時間：09:00-18:00 (17:00停止售票)

展覽地點：屏菸1936文化基地10號倉庫 (屏東市菸廠路1號)

主辦單位：屏東縣政府、聯合數位文創、MMP

承辦單位：屏東縣政府文化處、財團法人屏東縣文化基金會

官方網站： https://uevent.udnfunlife.com/catart2024

粉絲專頁： https://www.facebook.com/MEOWSEUMOFART/

Instagram： https://www.instagram.com/meowseumofart1/

票價資訊：1/18前預售票最低優惠200元(原價299元)

售票通路：udn售票網、ibon、全家、Klook、KKday

寵物開放日：2/2、2/22、3/22為寵物開放日，為保護展品請遵守寵物不落地規範，寵物須入籠或袋。