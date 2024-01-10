全家便利商店開賣4款新春限定「開運鮮食」！再推鼎泰豐聯名新品「香辣醬粉絲煲」

進入尾牙旺季、農曆新年倒數，民眾更喜歡試手氣、求財運。全家便利商店瞄準春節前開運祈福、招財的節慶商機，即日起開賣4款新春限定「開運鮮食」，囊括象徵吉利又招財的「五滷財神大雞腿油飯」、「腸腸有鐵支便當」、「黃金熔岩起司堡」及「柑橘奶霜麵包」。同步端出3款輕奢鰻魚料理，實體店舖開賣「蒲燒玉子鰻飯」與「日式蒲燒鰻魚烤飯糰」；會員APP「隨買跨店取」豪華雙饗宴「特盛鰻牛饌」美味再現，頂級蒲燒鰻及特選牛肉豪邁雙主菜份量，即日起至2月5日可享揪團價5入1,166元優惠。

全家便利商店年年推出新春限定「開運鮮食」廣受消費者喜愛，鮮紅喜慶的包裝與吉祥寓意的商品名稱更創造話題。搶攻節慶商機，即日起「全家」再度推出4款「開運鮮食」，新品「柑橘奶霜麵包」嚴選新竹寶山桶柑製成香濃微酸內餡，不僅美味更有大吉大利寓意，售價35元；「五滷財神大雞腿油飯」以古法炊煮油飯搭配特選秘滷大雞腿，是每年祭祀地基主的便利首選，去年於「全+1社群電商」店長LINE群組團購熱銷超過14,000份，今年團購再加碼送「大甲鎮瀾宮祈福卡」，售價129元。

「腸腸有鐵支便當」4支烤香腸的豪邁份量，是年年必吃開運夯品，售價99元；「黃金熔岩起司堡」以黃金薯餅、香濃花生醬搭配烤金黃蛋片，有象徵黃金滿袋的好寓意，售價59元。此外，Let’s Café、私品茶、minimore甜點與人氣麵包更換上「大富翁10」聯名包裝，包含最受玩家歡迎的錢夫人、人見人愛的孫小美、耿直的阿土伯，通通化身「全家」開運鮮食包裝主角。

領完年終後更要好好犒賞自己，「全家」於實體店舖、線上渠道端出3款輕奢鰻魚料理，實體店舖開賣「蒲燒玉子鰻飯」（售價169元） 與「日式蒲燒鰻魚烤飯糰」（售價45元），嚴選頂級白鰻搭配經典蒲燒風味；豪華雙饗宴「特盛鰻牛饌」更於「全家」APP「隨買跨店取」美味再現，豪放份量的正宗日式蒲燒鰻與炙燒牛肉，是年末收工餐最佳選擇，售價330元，2月5日前至「全家」APP預定下單可享優惠價259元，揪團價5入享1,166元優惠，限量4,000份售完為止。