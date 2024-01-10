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全家便利商店開賣4款新春限定「開運鮮食」！再推鼎泰豐聯名新品「香辣醬粉絲煲」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店即日起開賣4款新春限定「開運鮮食」及3款輕奢鰻魚料理；同時鼎泰豐「香拌海鮮醬」系列更於全台「全家」店舖擴大開賣。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起開賣4款新春限定「開運鮮食」及3款輕奢鰻魚料理；同時鼎泰豐「香拌海鮮醬」系列更於全台「全家」店舖擴大開賣。圖／全家便利商店提供

進入尾牙旺季、農曆新年倒數，民眾更喜歡試手氣、求財運。全家便利商店瞄準春節前開運祈福、招財的節慶商機，即日起開賣4款新春限定「開運鮮食」，囊括象徵吉利又招財的「五滷財神大雞腿油飯」、「腸腸有鐵支便當」、「黃金熔岩起司堡」及「柑橘奶霜麵包」。同步端出3款輕奢鰻魚料理，實體店舖開賣「蒲燒玉子鰻飯」與「日式蒲燒鰻魚烤飯糰」；會員APP「隨買跨店取」豪華雙饗宴「特盛鰻牛饌」美味再現，頂級蒲燒鰻及特選牛肉豪邁雙主菜份量，即日起至2月5日可享揪團價5入1,166元優惠。

全家便利商店年年推出新春限定「開運鮮食」廣受消費者喜愛，鮮紅喜慶的包裝與吉祥寓意的商品名稱更創造話題。搶攻節慶商機，即日起「全家」再度推出4款「開運鮮食」，新品「柑橘奶霜麵包」嚴選新竹寶山桶柑製成香濃微酸內餡，不僅美味更有大吉大利寓意，售價35元；「五滷財神大雞腿油飯」以古法炊煮油飯搭配特選秘滷大雞腿，是每年祭祀地基主的便利首選，去年於「全+1社群電商」店長LINE群組團購熱銷超過14,000份，今年團購再加碼送「大甲鎮瀾宮祈福卡」，售價129元。

「腸腸有鐵支便當」4支烤香腸的豪邁份量，是年年必吃開運夯品，售價99元；「黃金熔岩起司堡」以黃金薯餅、香濃花生醬搭配烤金黃蛋片，有象徵黃金滿袋的好寓意，售價59元。此外，Let’s Café、私品茶、minimore甜點與人氣麵包更換上「大富翁10」聯名包裝，包含最受玩家歡迎的錢夫人、人見人愛的孫小美、耿直的阿土伯，通通化身「全家」開運鮮食包裝主角。

領完年終後更要好好犒賞自己，「全家」於實體店舖、線上渠道端出3款輕奢鰻魚料理，實體店舖開賣「蒲燒玉子鰻飯」（售價169元） 與「日式蒲燒鰻魚烤飯糰」（售價45元），嚴選頂級白鰻搭配經典蒲燒風味；豪華雙饗宴「特盛鰻牛饌」更於「全家」APP「隨買跨店取」美味再現，豪放份量的正宗日式蒲燒鰻與炙燒牛肉，是年末收工餐最佳選擇，售價330元，2月5日前至「全家」APP預定下單可享優惠價259元，揪團價5入享1,166元優惠，限量4,000份售完為止。

「全家」於去年10月推出鼎泰豐聯名「香拌海鮮醬」系列新品，以鼎泰豐店內名菜用醬「海鮮醬」為核心進行開發，初期於台北市限定600間店舖進行區域銷售，旋即獲廣大迴響。為滿足全台消費者的味蕾，即日起鼎泰豐「香拌海鮮醬」系列「香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯」（售價95元）與「香拌海鮮醬蝦仁炒麵」（售價95元），將於全台4,200間「全家」店舖同步販售。鼎泰豐聯名「手工香辣醬」系同步推新品「香辣醬粉絲煲」（售價49元），特選香Q粉絲吸飽醬汁，搭配自製香辣醬風味肉燥及鼎泰豐香辣醬，香辣有層次，可搭配鼎泰豐聯名「川味麻婆燒豆腐燴飯」等指定主餐享1件折5元、2件折10元餐促優惠。

全家便利商店開賣輕奢鰻魚料理「蒲燒玉子鰻飯」與「日式蒲燒鰻魚烤飯糰」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店開賣輕奢鰻魚料理「蒲燒玉子鰻飯」與「日式蒲燒鰻魚烤飯糰」。圖／全家便利商店提供
瞄準節慶商機，全家便利商店開賣4款新春限定「開運鮮食」及3款輕奢鰻魚料理；同時鼎泰豐「香拌海鮮醬」系列更於全台「全家」店舖擴大販售。圖／全家便利商店提供
瞄準節慶商機，全家便利商店開賣4款新春限定「開運鮮食」及3款輕奢鰻魚料理；同時鼎泰豐「香拌海鮮醬」系列更於全台「全家」店舖擴大販售。圖／全家便利商店提供
為滿足廣大消費者的味蕾，即日起全家便利商店鼎泰豐聯名「香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯」與「香拌海鮮醬蝦仁炒麵」將於全台4,200間店舖同步販售。圖／全家便利商店提供
為滿足廣大消費者的味蕾，即日起全家便利商店鼎泰豐聯名「香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯」與「香拌海鮮醬蝦仁炒麵」將於全台4,200間店舖同步販售。圖／全家便利商店提供
搶攻節慶商機，即日起全家便利商店推出新春限定「開運鮮食」。圖／全家便利商店提供
搶攻節慶商機，即日起全家便利商店推出新春限定「開運鮮食」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店鼎泰豐聯名「手工香辣醬」系列推新品「香辣醬粉絲煲」，更可搭配「川味麻婆燒豆腐燴飯」等指定主餐再享餐促優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店鼎泰豐聯名「手工香辣醬」系列推新品「香辣醬粉絲煲」，更可搭配「川味麻婆燒豆腐燴飯」等指定主餐再享餐促優惠。圖／全家便利商店提供
「五滷財神大雞腿油飯」以古法炊煮油飯搭配特選秘滷大雞腿，是每年祭祀地基主的便利首選，售價129元。圖／全家便利商店提供
「五滷財神大雞腿油飯」以古法炊煮油飯搭配特選秘滷大雞腿，是每年祭祀地基主的便利首選，售價129元。圖／全家便利商店提供
豪華雙饗宴「特盛鰻牛饌」於全家便利商店APP「隨買跨店取」美味再現，是年末收工餐最佳選擇，限量4,000份售完為止。圖／全家便利商店提供
豪華雙饗宴「特盛鰻牛饌」於全家便利商店APP「隨買跨店取」美味再現，是年末收工餐最佳選擇，限量4,000份售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店鼎泰豐聯名海鮮醬系列「香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯」、「香拌海鮮醬蝦仁炒麵」即起於全台4,200間店舖擴大販售，同步推出小吃新品「香辣醬粉絲煲」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店鼎泰豐聯名海鮮醬系列「香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯」、「香拌海鮮醬蝦仁炒麵」即起於全台4,200間店舖擴大販售，同步推出小吃新品「香辣醬粉絲煲」。圖／全家便利商店提供
喜迎龍年，全家便利商店再度端出多款「開運鮮食」。圖／全家便利商店提供
喜迎龍年，全家便利商店再度端出多款「開運鮮食」。圖／全家便利商店提供

售價 開運 海鮮

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