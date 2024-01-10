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Apple Vision Pro開賣時間確認！1月19日美國開放預購

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Apple Vision Pro可以存取iOS和iPadOS上超過100萬個相容應用程式。圖／蘋果提供
Apple Vision Pro可以存取iOS和iPadOS上超過100萬個相容應用程式。圖／蘋果提供

去年6月WWDC橫空出世、讓許多果粉喊著「快出、我要買」的Apple Vision Pro，終於有了正式上市的消息！首波將於2月2日在美國開賣，並於下週1月19日率先展開預購。Apple Vision Pro（256GB）建議售價美金3,499元（約新台幣108,900元）起，這次也同步公開配件價格，搭配的ZEISS光學鏡片插片要價美金99元（約新台幣3,080元），而處方鏡片一對則為美金149元（約新台幣4,635元）。可惜目前尚未有台灣以及其他市場的上市消息。

搭載了全球首創之空間作業系統visionOS，以全3D的使用者介面，讓App超越傳統顯示器邊界限制，可以無限放大、拓展、填滿整個空間，不需要另外手持任何的控制器，只要透過眼睛、雙手、語音，看著目標或輸入框，手指輕捏來選擇、輕拂手腕來滾動，或使用Siri聽寫輸入，就能操控所有功能。支援「空間音訊」功能，透過旋轉數位錶冠，即可進入「空間環境」享受完全的沉浸感，並可自行控制沉浸程度。

Apple Vision Pro除了可以存取iOS和iPadOS上超過100萬個相容應用程式，上市時還會有超過250多款Apple Arcade遊戲支援使用，Apple TV+、Disney+串流平台的內容亦可以透過Vision Pro觀看，Apple TV App內也已經可以存取150多個3D影片。

Apple Vision Pro使用micro-OLED技術，將2,300萬畫素置於2個顯示器中，相當於每隻眼睛各享受1台4K以上電視畫質。除了M2還加入全新R1晶片，輕鬆處理來自12部相機、5個傳感器和6個麥克風的資料，確保使用者眼前的實時內容毫無延遲。

透過Vision Pro的3D鏡頭或是iPhone 15 Pro拍下的空間照片與影片，能把使用者帶回特別的瞬間。圖／蘋果提供
透過Vision Pro的3D鏡頭或是iPhone 15 Pro拍下的空間照片與影片，能把使用者帶回特別的瞬間。圖／蘋果提供
搭載全球首創之空間作業系統visionOS，以全3D的使用者介面，讓App超越傳統顯示器邊界的限制，且完全由使用者的眼睛、手和聲音控制。圖／蘋果提供
搭載全球首創之空間作業系統visionOS，以全3D的使用者介面，讓App超越傳統顯示器邊界的限制，且完全由使用者的眼睛、手和聲音控制。圖／蘋果提供
Apple Vision Pro首波將於2月2日在美國開賣。圖／蘋果提供
Apple Vision Pro首波將於2月2日在美國開賣。圖／蘋果提供
搭載EyeSight的突破性新功能，讓使用者與周圍的人可以自然地互動。圖／蘋果提供
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