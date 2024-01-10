王一博代言潮牌形象大片曝光 網：「這帥度真的要讓我斷氣了！」

從2021年開始，熱愛潮流文化與玩滑板的中國男星王一博就開始擔任EVISU品牌代言人，新年的開始雙方再度續約，也同步曝光全新春夏系列形象大片，立即就成為了網路熱議焦點。眾粉絲除了盛讚王一博依舊帥氣之外，更看到誇張的回應說「這帥度真的要讓我斷氣了！」，更有許多消費者敲碗想入手同款，高人氣可見一斑。

連續四年，潮牌EVISU都找了王一博擔任代言人，看重的就是他於社群媒體上的影響力。隨之曝光的春夏形象大片中，王一博就演繹了包括丹寧、運動休閒與潮流風格，除了展現多元面貌之外，更像是他原本的穿搭，因此呈現出自然又隨興的氛圍。其中像是全新 The Series [N] Limited Collection系列以工裝軍事風為靈感，運用牛仔布料結合繡章及獨特的破洞軍事洗水風格，設計出水洗質感破洞工裝馬甲、MA-1 外套及丹寧套裝。另外，EVISUKURO系列設計概念將極限運動功能性服裝應用到日常生活中，因此不論是帶有涼感風扇的夾克還是六角形切割和monogram組成全新視覺效果，都體現了品牌追求舒適感與戶外機能二者之間的平衡。

潮牌EVISU代言人王一博演繹春夏系列形象大片。圖／EVISU提供

而百年丹寧服飾品牌Levi’s®則四度與日本時尚品牌BEAMS合作，擷取1944年的骨董丹寧夾克外套和褲款元素，推出全新迷你系列。所以，採用橘色縫線赤耳丹寧布邊布來製作Type I丹寧夾克外套與丹寧褲，並加上經典雙馬皮牌和BEAMS橘色Logo、別出心裁以兩倍寬度所打造限定皮標、聯名吊牌，再次向Levi’s®經典美學輪廓致敬。

潮牌EVISU代言人王一博演繹春夏系列形象大片。圖／EVISU提供

潮牌EVISU代言人王一博演繹春夏系列形象大片。圖／EVISU提供

潮牌EVISU代言人王一博演繹春夏系列形象大片。圖／EVISU提供

潮牌EVISU代言人王一博演繹春夏系列形象大片。圖／EVISU提供

Levi’s®與BEAMS合作，推出全新迷你系列Type I丹寧褲，9,900元。圖／Levi’s®提供