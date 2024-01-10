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台灣麒麟進軍威士忌！「富士山麓」獨家禮盒送富士山杯

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
台灣麒麟今年正式進軍威士忌市場，在台首發「富士山麓Signature Blend 」台灣獨家禮盒，內含特製富士山杯乙只。圖／台灣麒麟提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣麒麟今年正式進軍威士忌市場，在台首發「富士山麓Signature Blend 」台灣獨家禮盒，內含特製富士山杯乙只。圖／台灣麒麟提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣麒麟在台深耕啤酒、調酒及飲料市場超過30年，今年正式宣布進軍威士忌市場，首度引進來自富士御殿場蒸溜所、由名人堂調酒師田中城太打造的「富士山麓Signature Blend 」台灣獨家禮盒，內含特製富士山杯乙只。禮盒售價1,970元，即日起陸續可在全台7-ELEVEN、全家便利商店憑圖片條碼預購及各大菸酒專賣通路購買。

「富士山麓Signature Blend 」來自富士山山腳下已有50年歷史的「富士御殿場蒸溜所」，在樹林的包圍與森林淨化的空氣中，溫度與濕度都達到釀酒的最佳平衡。水源採自耗時半個世紀才能形成、由富士山頂的積雪融化後，經火山岩層層過濾，去除雜質、礦物質，形成口感甜美的軟水——富士山伏流水，因此得以釀造出最香甜純淨的威士忌。

富士御殿場蒸溜所的首席調酒師，正是威士忌名人堂四位日本人之一的田中城太，他在2017年獲Icon of Whisky頒授「世界最優秀調酒師」，2022年更獲選Hall of Fame，「富士山麓Signature Blend 」正是他的得意之作。

1973年成立、座落於富士山山腳下的「富士御殿場蒸溜所」，是少見能同時釀造麥芽及穀物威士忌的蒸餾所，更是世界上唯一使用3種以上不同類型蒸餾器的蒸餾所。「富士山麓Signature Blend 」嚴選達到熟成高峰的原酒調製，柔順絲滑的口感與甜美芬芳的香氣，洋梨、橙皮、栗子糖霜和楓糖漿的味道在口中迸發，隨著時間遞進透出黑糖和焦糖的雙重芳香，優雅且平衡的熟成香氣，帶出令人愉悅且悠長的餘韻。

台灣麒麟董事長中川亮表示：「台灣在全球威士忌進口量名列前茅，為回應廣大威士忌愛好者需求，今年帶來經典威士忌，產品列更齊全。台灣麒麟堅持以歡笑拉近大眾，持續滿足台灣消費者、帶來更多選擇，把關杯中的快樂，將來自富士山的純淨美味帶給台灣民眾。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「富士御殿場蒸溜所」座落於富士山山腳下。圖／台灣麒麟提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「富士御殿場蒸溜所」座落於富士山山腳下。圖／台灣麒麟提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣獨家的KIRIN「富士山麓威士忌禮盒」，即日起陸續可在全台7-ELEVEN、全家便利商店憑圖片條碼預購及各大菸酒專賣通路購入。圖／台灣麒麟提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣獨家的KIRIN「富士山麓威士忌禮盒」，即日起陸續可在全台7-ELEVEN、全家便利商店憑圖片條碼預購及各大菸酒專賣通路購入。圖／台灣麒麟提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「富士山麓Signature Blend」只選用達到熟成高峰的原酒調製，細緻風味引人入勝。圖／台灣麒麟提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「富士山麓Signature Blend」只選用達到熟成高峰的原酒調製，細緻風味引人入勝。圖／台灣麒麟提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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