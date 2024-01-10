新東方襖疊加刺繡、蝴蝶 ISABELLE WEN交融古今秀玩興

隨著2024農曆年即將來到，ISABELLE WEN溫慶珠推出2024新東方襖限量系列。以設計師溫慶珠的兒時記憶、加上個人洋派風格中念舊的「老中」情懷，品牌每年都將推出限定棉襖系列，今年更將刺繡絲緞結合新式輪廓，形塑亦東亦西的典雅時尚新象。

2024的ISABELLE WEN新東方襖限量系列，保留了立領、斜襟、盤扣、滾邊等特色，但其中背心式棉襖則從2023的秋冬西裝男士背心延伸，並可與襯衫、褲裝、直筒裙等單品穿搭，展現瀟灑的自信風采。蕾絲或貂毛滾邊層次則為棉襖賦予了華麗裝飾，同時有別於傳統的深藍、咖啡、酒紅，新東方襖限量系列採用了芥末綠、灰銀、銀藍色等顏色，以色彩進行風格變奏、典雅而不張揚。

其中「芥綠絲絨花卉刺繡斜襟襖」的側邊呈現斜襟設計，繁複的刺繡搭配上酒紅色貓眼墨鏡頗有幾分神秘感，尤其芥綠色的棉襖搭配了白色為主的花卉、蕨葉藤蔓圖案，散發鮮明古典的貴族感；短版、高領的「灰銀絲緞刺繡貂毛緄邊襖」在袖口、領口處覆以毛料，帶來溫暖的親膚感受，加上窄身、寬袖的剪裁不僅修飾身形，更將保有雙手的靈活度、輕快走春。

無袖的「灰銀綢刺繡亮片花紋薄襖背心」在表面呈現了綿密繁複、對稱的亮片刺繡，宛如西方的抽象畫作，另一套「銀藍牡丹刺繡緞帶飾邊薄襖背心」則在唐式的盤扣、立體銀線花卉刺繡等特色外，再於兩側加以超長的緞面蝴蝶結，對比上傳統刺繡，不僅呼應近年西方時尚圈的蝴蝶結熱，更帶出ISABELLE WEN交融古今、穿梭東西的實驗玩興。