慵懶JENNIE裸足跳舞也太性感 香奈兒新廣告玩大風吹

新年伊始，香奈兒（CHANEL）以菱格紋裝飾的COCO CRUSH高級珠寶系列，也迎來全新作品：一款白金單邊耳扣，以及黃金、白金或Beige米色金窄版手環，分別提供鑲鑽與純金質版本，其中白K金款還有不同程度鑲鑽的款式。全新手環配置獨創專利申請中的COCO TWIST隱形旋轉扣環設計，輕輕旋轉即可開關；同時，2024年一月全新COCO CRUSH高級珠寶系列形象廣告，也迎來演員暨品牌大使露西波頓（Lucy Boynton）的演出，加入歌手暨品牌大使JENNIE和演員Amandla Stenberg的行列。

同時全球曝光的COCO CRUSH形象廣告影片由香奈兒品牌大使與繆斯們在英國音樂人、DJ、製作人暨作曲家Jamie xx原創歌曲「It's So Good」旋律伴奏下於巴黎布隆尼亞宮（Palais Brongniart）玩起大風吹，開心遊戲，把COCO CRUSH交錯圖案隱藏的寓意，以及品牌創辦人嘉柏麗香奈兒「人生每段邂逅皆是機運與命運交會的遊戲」的信念，發揮得淋漓盡致。