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辣LISA著用款！CELINE全新腋下包TILLY小得剛好顯腿長

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LISA鄭秀妍Jessica演繹CELINE BY HEDI SLIMANE全新TILLY包。圖／CELINE提供
LISA鄭秀妍Jessica演繹CELINE BY HEDI SLIMANE全新TILLY包。圖／CELINE提供

CELINE 2024夏季系列，延續品牌包款簡約風格的調性，推出全新TILLY包，設計設計融入CELINE經典復興的代表性TRIOMPHE標誌金屬飾件，採用全新的圓潤廓形，精巧且兼具甜美度的單肩包，搭配可調校長短的皮革肩帶，讓包款得以舒適地貼合持用者的手臂下方，袖珍且實用的小包則有著超乎預期的充裕容量，足以收納使用者的隨身物品，金屬TRIOMPHE徽誌點綴立體包型，則TILLY包注入法式風格精髓，無論休閒場所或正式場合、手持亦或肩背，舉步之間展現隨性氣息，是穿搭造型必備單品。

全新TILLY包採用CELINE工匠精心挑選最奢華的皮革面料，以達到光澤度和透明感之間的平衡，體現CELINE皮具獨有的質感。內部配稱極具質感的羊皮襯裡，外部則是亮面小牛皮，縫合拼接的線條為圓潤流暢，是品牌以皮革製作工藝獻給年輕世代的全新經典，也見證了CELINE簡約精緻的風格。TRIOMPHE金屬飾件特別使用略微模糊的霧面效果處理，彰顯復古質感。備有亮面牛皮革和經典的CELINE TRIOMPHE標誌印花版本供選擇之外，還有大中華地區限定的粉色新年限定款，不論是即將到來的中國新年或是西洋情人節，都能透過最新包款增添甜美少女氣息。

鄭秀妍Jessica演繹全新TILLY包。圖／CELINE提供
鄭秀妍Jessica演繹全新TILLY包。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE 2024新年限定包款粉色亮面牛皮革中型TILLY包，83,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE 2024新年限定包款粉色亮面牛皮革中型TILLY包，83,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE標識印花及牛皮革中型TILLY包，77,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE標識印花及牛皮革中型TILLY包，77,000元。圖／CELINE提供
LISA以全新標識印花及牛皮革TILLY包搭配天鵝絨運動套裝。圖／CELINE提供
LISA以全新標識印花及牛皮革TILLY包搭配天鵝絨運動套裝。圖／CELINE提供
LISA以全新標識印花及牛皮革TILLY包搭配天鵝絨運動套裝。圖／CELINE提供
LISA以全新標識印花及牛皮革TILLY包搭配天鵝絨運動套裝。圖／CELINE提供
LISA穿性感豹紋印花的迷你裙套裝巧搭全新黑色TILLY包。圖／CELINE提供
LISA穿性感豹紋印花的迷你裙套裝巧搭全新黑色TILLY包。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE黑色亮面牛皮革中型TILLY包，83,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE黑色亮面牛皮革中型TILLY包，83,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE黑白標識印花及牛皮革中型TILLY包，77,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE黑白標識印花及牛皮革中型TILLY包，77,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE白色亮面牛皮革中型TILLY包，83,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE白色亮面牛皮革中型TILLY包，83,000元。圖／CELINE提供
LISA穿性感豹紋印花的迷你裙套裝巧搭全新黑色TILLY包。圖／CELINE提供
LISA穿性感豹紋印花的迷你裙套裝巧搭全新黑色TILLY包。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE標識印花及牛皮革中型TILLY包，77,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE標識印花及牛皮革中型TILLY包，77,000元。圖／CELINE提供

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