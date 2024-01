辣LISA著用款！CELINE全新腋下包TILLY小得剛好顯腿長

CELINE 2024夏季系列,延續品牌包款簡約風格的調性,推出全新TILLY包,設計設計融入CELINE經典復興的代表性TRIOMPHE標誌金屬飾件,採用全新的圓潤廓形,精巧且兼具甜美度的單肩包,搭配可調校長短的皮革肩帶,讓包款得以舒適地貼合持用者的手臂下方,袖珍且實用的小包則有著超乎預期的充裕容量,足以收納使用者的隨身物品,金屬TRIOMPHE徽誌點綴立體包型,則TILLY包注入法式風格精髓,無論休閒場所或正式場合、手持亦或肩背,舉步之間展現隨性氣息,是穿搭造型必備單品。

全新TILLY包採用CELINE工匠精心挑選最奢華的皮革面料,以達到光澤度和透明感之間的平衡,體現CELINE皮具獨有的質感。內部配稱極具質感的羊皮襯裡,外部則是亮面小牛皮,縫合拼接的線條為圓潤流暢,是品牌以皮革製作工藝獻給年輕世代的全新經典,也見證了CELINE簡約精緻的風格。TRIOMPHE金屬飾件特別使用略微模糊的霧面效果處理,彰顯復古質感。備有亮面牛皮革和經典的CELINE TRIOMPHE標誌印花版本供選擇之外,還有大中華地區限定的粉色新年限定款,不論是即將到來的中國新年或是西洋情人節,都能透過最新包款增添甜美少女氣息。 鄭秀妍Jessica演繹全新TILLY包。圖/CELINE提供 CELINE BY HEDI SLIMANE 2024新年限定包款粉色亮面牛皮革中型TILLY包,83,000元。圖/CELINE提供 CELINE BY HEDI SLIMANE標識印花及牛皮革中型TILLY包,77,000元。圖/CELINE提供 LISA以全新標識印花及牛皮革TILLY包搭配天鵝絨運動套裝。圖/CELINE提供 LISA以全新標識印花及牛皮革TILLY包搭配天鵝絨運動套裝。圖/CELINE提供 LISA穿性感豹紋印花的迷你裙套裝巧搭全新黑色TILLY包。圖/CELINE提供 CELINE BY HEDI SLIMANE黑色亮面牛皮革中型TILLY包,83,000元。圖/CELINE提供 CELINE BY HEDI SLIMANE黑白標識印花及牛皮革中型TILLY包,77,000元。圖/CELINE提供 CELINE BY HEDI SLIMANE白色亮面牛皮革中型TILLY包,83,000元。圖/CELINE提供 LISA穿性感豹紋印花的迷你裙套裝巧搭全新黑色TILLY包。圖/CELINE提供 CELINE BY HEDI SLIMANE標識印花及牛皮革中型TILLY包,77,000元。圖/CELINE提供