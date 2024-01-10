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辣LISA著用款！CELINE全新腋下包TILLY小得剛好顯腿長
CELINE 2024夏季系列，延續品牌包款簡約風格的調性，推出全新TILLY包，設計設計融入CELINE經典復興的代表性TRIOMPHE標誌金屬飾件，採用全新的圓潤廓形，精巧且兼具甜美度的單肩包，搭配可調校長短的皮革肩帶，讓包款得以舒適地貼合持用者的手臂下方，袖珍且實用的小包則有著超乎預期的充裕容量，足以收納使用者的隨身物品，金屬TRIOMPHE徽誌點綴立體包型，則TILLY包注入法式風格精髓，無論休閒場所或正式場合、手持亦或肩背，舉步之間展現隨性氣息，是穿搭造型必備單品。
全新TILLY包採用CELINE工匠精心挑選最奢華的皮革面料，以達到光澤度和透明感之間的平衡，體現CELINE皮具獨有的質感。內部配稱極具質感的羊皮襯裡，外部則是亮面小牛皮，縫合拼接的線條為圓潤流暢，是品牌以皮革製作工藝獻給年輕世代的全新經典，也見證了CELINE簡約精緻的風格。TRIOMPHE金屬飾件特別使用略微模糊的霧面效果處理，彰顯復古質感。備有亮面牛皮革和經典的CELINE TRIOMPHE標誌印花版本供選擇之外，還有大中華地區限定的粉色新年限定款，不論是即將到來的中國新年或是西洋情人節，都能透過最新包款增添甜美少女氣息。
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