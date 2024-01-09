三層肉買1送1！韓式烤肉「本家選手村」開幕還送吉那棒

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
本家選手村攜手「CHURROS吉那圈咖啡」，於店內供應韓式吉那棒等多種甜點。記者陳睿中／攝影
本家選手村攜手「CHURROS吉那圈咖啡」，於店內供應韓式吉那棒等多種甜點。記者陳睿中／攝影

在韓國經營超過40年、2018年正式登台的韓式蔘雞鍋粑粥「本家長壽村」，在台推出全新韓式烤肉專賣店「本家選手村」，主打韓國流行的「冷三（冷凍三層肉）」，還有豬五花、豬梅花、伊比利肋條、帶骨牛小排等肉品。同時店內並攜手韓式吉那圈「CHURROS吉那圈咖啡」，提供道地的韓式吉那圈作為甜點。為慶祝新店試營運，參與打卡就享「招牌冷三買1送1」、5星好評就送「吉那棒」1支。若挑戰「劍玉」遊戲成功，也可免費獲得「冷三」1盤。

進入試營運狀態的「本家選手村」位於台北南京復興捷運站旁的慶城街1號。

店內營造出年輕化的韓式街頭氣息，期盼讓顧客如同結束競賽的選手們，可以在此盡情放鬆、享用烤肉。全店規劃78坪的空間，設有160席座位，預計將於1月底正式開幕。

餐點部份，本家選手村提供有多種的肉品與韓式料理。招牌的「冷凍三層肉」乃是韓國烤肉界最流行的品項，十分受到年輕族群喜愛。相較於傳統的厚切三層肉，冷凍三層肉採薄切刀法，具有加熱快、馬上烤馬上吃的優點，可以煎烤至兩面酥脆後品嚐，每份220元。

此外，店內也提供厚豬（厚切豬五花）、小梅（豬梅花）、伊比利富養豬、伊比利快樂豬、伊比利肋條等多種豬肉品項，每盤價格250～490元不等。另還有醬淋牛五花、帶骨牛小排、翼板牛、無骨牛小排、醬燒牛肋條等牛肉品項。並提供生菜、芝麻葉、辛奇、蒜頭、韓式辣醬、芥末等包肉用的佐料。

除了烤肉，本家選手村也同步供應豬肉辛奇湯、海鮮豆腐湯、牛肉大醬湯、韓國部隊鍋、海鮮煎餅、冷麵等多種具有韓國特色的料理，滿足不同人的喜好。

為了營造更完整的韓式體驗，本家選手村並攜手「CHURROS吉那圈咖啡」，於店內供應韓式吉那棒、阿啾、吉那熱狗、吉那薯條等點心。並且設置專屬櫃台，同步提供路過消費者直接外帶的服務。

為增添店內的歡樂氣氛，用餐者可參與「劍玉」挑戰，2次內挑戰成功，就可兌換「招牌冷三」1盤。慶祝新店試營運，即日起至1月底期間，IG／FB打卡，可享「招牌冷三買1送1」；完成GOOGLE五星好評，則可獲「吉那棒」1支。

【本家選手村】

地址：台北市松山區慶城街一號2樓

電話：02-2874-7087

海鮮豆腐湯，280元。記者陳睿中／攝影
海鮮豆腐湯，280元。記者陳睿中／攝影
本家選手村主打多樣化的韓國烤肉料理。記者陳睿中／攝影
本家選手村主打多樣化的韓國烤肉料理。記者陳睿中／攝影
店內供應多種搭配烤肉的生菜、芝麻葉與配料。記者陳睿中／攝影
店內供應多種搭配烤肉的生菜、芝麻葉與配料。記者陳睿中／攝影
招牌冷三（冷凍三層肉），每份220元。記者陳睿中／攝影
招牌冷三（冷凍三層肉），每份220元。記者陳睿中／攝影
海鮮煎餅，340元。記者陳睿中／攝影
海鮮煎餅，340元。記者陳睿中／攝影
「本家長壽村」在台推出全新韓式烤肉專賣店「本家選手村」。圖／本家選手村提供
「本家長壽村」在台推出全新韓式烤肉專賣店「本家選手村」。圖／本家選手村提供

豬肉 選手村

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