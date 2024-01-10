聽新聞
test
0:00 / 0:00
漫遊世界遺產 尼羅河5星郵輪之旅
世界四大古文明之一「埃及」，擁有多達七處世界遺產，搭乘五星郵輪，沿著尼羅河探索奇觀金字塔、人面獅身像，神鬼傳奇取景地「阿布辛貝神殿」。
全程入住五星飯店、在簽署開羅宣言的酒店用餐，另安排搭乘熱氣球、沙漠四驅車、騎駱駝、神殿馬車、紅海玻璃船等，深度漫遊世界遺產之旅。
「穿越千年 埃及尼羅河古文明之旅」，三月五日至三月十七日，報名請洽02-8643-3543、8643-3905，更多行程請上有行旅官網 https://utravel.udn.com。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言