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漫遊世界遺產 尼羅河5星郵輪之旅

聯合報／ 本報訊

世界四大古文明之一「埃及」，擁有多達七處世界遺產，搭乘五星郵輪，沿著尼羅河探索奇觀金字塔、人面獅身像，神鬼傳奇取景地「阿布辛貝神殿」。

全程入住五星飯店、在簽署開羅宣言的酒店用餐，另安排搭乘熱氣球、沙漠四驅車、騎駱駝、神殿馬車、紅海玻璃船等，深度漫遊世界遺產之旅。

「穿越千年 埃及尼羅河古文明之旅」，三月五日至三月十七日，報名請洽02-8643-3543、8643-3905，更多行程請上有行旅官網 https://utravel.udn.com

世界遺產 埃及

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