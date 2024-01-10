好市多排骨插刀片 童險下肚

美式賣場好市多食材品管又出狀況！有民眾在臉書社團發文，指使用好市多購買的豬肋脇排煮湯，沒想到女兒竟發現有斷掉的刀片卡在骨頭上，且連續撈了兩塊排骨上都發現刀片，無法想像小孩入口刀片排骨會發生什麼事。好市多回應，初步判斷，骨頭上異物可能來自鋸骨機鋸條，將與會員聯繫取得實際異物進行檢視及查證。

好市多表示，關於豬肋排事件，會員已聯繫客服反映，並表示沒有人員受傷，好市多將派員向會員取回商品，進一步釐清異物來源，全力協助會員後續的退貨流程。

好市多說，此款商品為廠商切塊、包裝後送至賣場販售，初步判斷，骨頭上異物可能來自鋸骨機的鋸條，但檢視廠商提供的保養維修檢查表，尚未發現有鋸條設備損壞的狀況，由於商品已開封且經冷凍保存，將與會員聯繫，取得實際異物後做查證。