抽999純金！必勝客「松葉蟹大蝦干貝比薩」限量5000組

隨著龍年即將到來，「必勝客」首度攜手獲得必比登推薦的「欣葉小聚」，推出以松葉蟹、軟殼蟹、干貝、大蝦等食材為主角、特製「古錢」造型的「松葉蟹大蝦干貝比薩」，讓民眾感受滿滿的豪華感，全台限量5,000組。同時必勝客另還推出「金黃軟殼蟹干貝比薩」，帶來不一樣的選擇。活動期間購買指定品項，還有機會獲得「999純金套組」。

雙品牌首度聯名、由欣葉小聚主廚親自監製的「松葉蟹大蝦干貝比薩」，採用外圓內方的古錢幣造型，並且搭配1張帕瑪森起司餅皮，並且擺上6隻軟殼蟹、8隻蟹鉗、8隻鳳尾蝦、8顆干貝，最再以蟹黃風味醬汁調味，以16888的數字，象徵「一路發發發」的吉祥涵義。單點每份1049元，全台限量5000份，自即日起至1月15日期間，開放PK APP會員獨家訂購。

除了限量款，必勝客還同步推出同樣由欣葉小聚主廚監製的「金黃軟殼蟹干貝比薩」。使用酥炸軟殼蟹，配上干貝、魷魚圈以及蟹黃風味醬汁，帶來濃郁的香氣，即日起限時販售，大比薩888元、小比薩628元，並可享外帶買大送大、外送買大送小的優惠。