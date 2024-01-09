摩洛哥傳奇咖啡Bacha 台灣首店開幕！逾200種精選任選
來自摩洛哥的傳奇咖啡—夿萐咖啡Bacha Coffee，今起於台北信義新天地的新光三越A8館開幕，除了設施與品味充滿魔幻感，還有超過兩百種精選咖啡任選。
夿萐咖啡Bacha Coffee原創於1910年馬拉喀什 (Marrakech) ，首度來台，以系列的咖啡精品店、咖啡吧台和外賣專櫃呈現，這也是夿萐咖啡Bacha Coffee開創以來、首家囊括三種體驗在同一個空間。精緻的咖啡吧檯僅14個座位，能巧妙的讓消費者置身於活力喧囂中、又能不受環境干擾。
夿萐咖啡Bacha Coffee除了超過兩百種精選咖啡，也帶來兩款特製的獨有新口味，分別是番茄和牛可頌、番茄菜卷可頌。
夿萐咖啡Bacha Coffee善於將咖啡從日常轉化為一種感官體驗，咖啡館有如精品店般，時尚高雅，琥珀色咖啡罐在高處閃閃發光，咖啡香氣喚醒五感，奇妙而魔幻，一如摩洛哥。
V3 Gourmet總裁暨執行長塔哈•布科迪 (Taha Bouqdib) 表示，「台北是極具生命力的城市，讓人憶起在馬拉喀什麥地那古城充滿活力的咖啡黃金時代。夿萐咖啡Bacha Coffee最新的店面，將其古老的傳統烙印在現代台北之美中。」「在全新體驗中，咖啡是最重要的串聯元素。」
為了迎接龍年，夿萐咖啡Bacha Coffee匯集來自35個生產國的200多種咖啡四大品項：單一產區、精緻調配、精緻風味，以及精緻脫因咖啡。2月15日到25日，凡於夿萐咖啡Bacha Coffee台北精品店購買零售商品滿2,088元，即可獲贈紅包袋8個，送完為止。消費者也可以客製五種不同尺寸和禮品，包括100%阿拉比卡咖啡、美食、精緻的咖啡配件等。
夿萐咖啡Bacha Coffee於1910年創於達夿萐 (Dar el Bacha) 宮殿，當時20世紀偉大的文化思想家和政治家都曾聚集在此。馬拉喀什的創始店重啟於2019年， 並於同年在新加坡開設第一家海外分店。目前已在超過40個國家展店，以其傳奇性的100%阿拉比卡咖啡、禮品、和咖啡配件聞名，也提供國際經銷與批發服務。
地址：台北信義新天地新光三越百貨公司A8館 (台北市信義區松壽路12號 )
營業時間：周日至周四11:00 am~9:30 pm 周五與周六11:00 am~10:00 pm
電話: 02-2345-1910
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