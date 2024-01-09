合作久了就是你的！宋雨琦正式代言FENDI立馬秀大長腿

羅馬精品品牌FENDI正式宣布韓國人氣女子組合（G）I-DLE成員宋雨琦成為全新品牌形象大使，而西班牙品牌LOEWE也於今日宣布著名英國演員傑米道南（Jamie Dornan）為全球品牌大使。兩位明星都是各自與品牌長期合作，多年來已經累積絕佳的默契。

2018年在韓國正式出道的宋雨琦歌舞君優，亦是綜藝節目常客。她自2021年6月起變出席多次FENDI活動，其中包括FENDI iapm夏季限定系列期間限定店及FENDI CAFFE上海iapm站開幕、以及同年7月FENDI在成都舉辦的霓虹鏡像派對。2023年2月，宋雨琦受邀前往米蘭參加FENDI 2023秋冬女裝秀並出席FENDI青島海信廣場開業活動。多年以來，她數次身著FENDI最具代表性的造型登上舞台或雜誌封面，多面多變展現出FENDI女性的無盡可能性。