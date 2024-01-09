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融合3種雪莉桶！「格蘭菲迪18年新．雪莉」台灣首發

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「格蘭菲迪18年新．雪莉」台灣首發獨饗，以小批次限量上市。圖／格蘭父子提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭菲迪18年新．雪莉」台灣首發獨饗，以小批次限量上市。圖／格蘭父子提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

被譽為「威士忌領路者」的格蘭菲迪，不斷尋求創新與樹立威士忌風味標竿，這次融合三種雪莉桶風味推出「格蘭菲迪18年新．雪莉」，於台灣市場首發獨饗，以領路者精神開創雪莉桶陳年的全新境界，採小批次限量上市，酒精濃度41.5%，建議售價3,650元。

「格蘭菲迪18年新．雪莉」單一麥芽威士忌融合三款各具特色的雪莉桶，選用歐洲紅橡木Oloroso雪莉桶中陳年18年的原酒，另外將陳年於波本桶18年的威士忌分別換至美國白橡木製的Fino雪莉桶和Moscatel雪莉桶過桶，再予以調和。

格蘭菲迪首席調酒師布萊恩．金斯曼（Brian Kinsman）表示：「我希望萃取三款不同雪莉桶各自呈現的風味特點，將其完美融合，創造出這款全新作品。18年新．雪莉以新穎、獨特的風味詮釋了格蘭菲迪雪莉桶熟成風格，具有更顯著的活力和清新丹寧感。豐富的層次逐漸綻放，呈現細緻、飽滿、平衡的體驗。」

布萊恩．金斯曼讓前段先由Fino雪莉桶帶出輕盈的蘋果、奶油甜味，酒花獨特氣息，令人聯想到剛出爐的牛角麵包或酥皮點心；Moscatel雪莉桶有著乾杏桃的甜美和淡淡辛香料，以及肉豆蔻、肉桂粉帶來的溫暖氣息；Oloroso雪莉桶蘊含豐富乾果香、葡萄乾、白葡萄乾的氣息，並帶有油脂香氣的無花果和棗子風味。新酒款最終呈現出全新且獨特的雪莉風格，不只有如蜜般的深邃甜美、歲月沉靜的厚實醇潤，更有明亮的杏桃類甜香、豐盈花香與辛香調性，全方位鋪陳出活潑奔放的線條與芬芳層次。

格蘭菲迪品牌大使詹昌憲（James）指出：「『格蘭菲迪18年新．雪莉 』單一麥芽威士忌在品牌一貫堅持經典斯貝賽的清新芬芳水果調性風格上，展現出雪莉桶陳年威士忌渾厚飽滿的底蘊，接續上揚的細緻香氣和驚喜亮眼的獨特尾韻，更勾勒出雪莉桶威士忌令人無比驚豔的全新風貌。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭菲迪首席調酒師布萊恩．金斯曼，萃取三款不同雪莉桶各自風味特點完美融合，型塑新風味。圖／格蘭父子提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭菲迪首席調酒師布萊恩．金斯曼，萃取三款不同雪莉桶各自風味特點完美融合，型塑新風味。圖／格蘭父子提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭菲迪透過全新用桶結構，開啟雪莉桶的全新可能。圖／格蘭父子提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭菲迪透過全新用桶結構，開啟雪莉桶的全新可能。圖／格蘭父子提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全新「格蘭菲迪18年新．雪莉」開創雪莉桶威士忌新版圖。圖／格蘭父子提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全新「格蘭菲迪18年新．雪莉」開創雪莉桶威士忌新版圖。圖／格蘭父子提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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