勞力士團圓！品牌代言人、歷屆天王天后澳網再聚首

久別重逢、團聚，常被視作人生四大樂事之一。在職業網球四大公開賽中，於澳洲墨爾本舉辦的2024年澳洲網球公開賽（Australian Open、以下簡稱澳網）將在近日登場，身為大會官方贊助的勞力士（ROLEX）並宣布，多位品牌代言人、歷任澳網冠軍男女名將都將在今年大賽，或上場爭取桂冠、又或成為觀賽來賓，進而展現勞力士深厚、如家般的溫暖情誼。

其中曾登單打世界排名第一長達67周、2018年於澳網單打封后的「丹麥甜心」卡洛琳瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki），以及擁有三座大滿貫冠軍、2016曾在澳網單打封后的德國女子名將安赫利奎柯貝（Angelique Kerber），兩人都是勞力士品牌代言人、並都將在今年參賽，有機會於球場上再度較勁、角逐桂冠。

Angelique Kerber與Caroline Wozniacki兩人原即為好友，尤其Angelique Kerber去年產下一女，因此與原就育有一女一子的Caroline Wozniacki更多了一層身份的共鳴：母親。Caroline Wozniacki便對能在澳網與好友Angelique Kerber的再聚感到期待並表示：「同樣身為母親，我很高興看到安赫利奎重返巡迴賽......此次我與她重返球場，共同代表勞力士大家庭，這將會是值得紀念的特別時刻。」不僅如此，職業網壇活傳奇、網球史上最多單打冠軍紀錄、生涯共獲11座大滿貫冠軍的勞力士代言人、澳洲傳奇球員羅德拉佛（Rod Laver）也將親臨現場。