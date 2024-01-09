勞力士團圓！品牌代言人、歷屆天王天后澳網再聚首
久別重逢、團聚，常被視作人生四大樂事之一。在職業網球四大公開賽中，於澳洲墨爾本舉辦的2024年澳洲網球公開賽（Australian Open、以下簡稱澳網）將在近日登場，身為大會官方贊助的勞力士（ROLEX）並宣布，多位品牌代言人、歷任澳網冠軍男女名將都將在今年大賽，或上場爭取桂冠、又或成為觀賽來賓，進而展現勞力士深厚、如家般的溫暖情誼。
其中曾登單打世界排名第一長達67周、2018年於澳網單打封后的「丹麥甜心」卡洛琳瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki），以及擁有三座大滿貫冠軍、2016曾在澳網單打封后的德國女子名將安赫利奎柯貝（Angelique Kerber），兩人都是勞力士品牌代言人、並都將在今年參賽，有機會於球場上再度較勁、角逐桂冠。
Angelique Kerber與Caroline Wozniacki兩人原即為好友，尤其Angelique Kerber去年產下一女，因此與原就育有一女一子的Caroline Wozniacki更多了一層身份的共鳴：母親。Caroline Wozniacki便對能在澳網與好友Angelique Kerber的再聚感到期待並表示：「同樣身為母親，我很高興看到安赫利奎重返巡迴賽......此次我與她重返球場，共同代表勞力士大家庭，這將會是值得紀念的特別時刻。」不僅如此，職業網壇活傳奇、網球史上最多單打冠軍紀錄、生涯共獲11座大滿貫冠軍的勞力士代言人、澳洲傳奇球員羅德拉佛（Rod Laver）也將親臨現場。
事實上，摘下桂冠的當下絕對值得喜悅，但時間的魅力更在點滴的積累，一如勞力士表款所代表的價值：一種恆動、穩定的精確。像是Caroline Wozniacki在2018年澳網奪冠時曾戴上一款面盤鑲鑽的Cosmograph Daytona計時鑽表，表款具頂級天文台精密時計（Superlative Chronometer）的認證，同時面盤鑲鑽的火光更像慶賀著過往的成就，並迎向將來的每一瞬，見證精彩、活出傳奇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言