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Zendaya胸前挖洞火辣入鏡 寶格麗新廣告讓人目不轉睛

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗全球品牌代言人Zendaya演繹2024全新B.zero1系列形象廣告。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人Zendaya演繹2024全新B.zero1系列形象廣告。圖／寶格麗提供

自從1999年推出迄今25年，寶格麗（BULGARI）的B.zero1始終是前瞻視野的象徵，為傳統與創新的完美融合。首創螺旋設計靈感來自於工業設計中的煤氣管（Tubogas），在珠寶上鐫刻啟發自羅馬銘文的品牌logo，以新穎率性的風格符碼席捲全球。

2024年伊始，BULGARI B.zero1系列迎來全新設計，並推出由全球品牌代言人千黛亞（Zendaya）擔任主角的全新廣告形象，由Cara Stricker執導、知名攝影師David Sims掌鏡，在廣告中，她踏上追尋自我願景的旅途，在未來主義的宇宙裡超越時間與空間，穿梭在寶格麗各式經典作品間，探索全新疆域、塑造自己的獨特視野。

BULGARI B.zero1系列極富張揚有力的建築結構元素，隨著時代演變，經過了無數次改革：在大小、厚度、材質上變化豐富，2024新作回歸經典，戒指重新詮釋螺旋設計，在內側邊緣點綴整排密鑲鑽石組成的波浪，與極富辨識度的三環螺旋相映襯，提供玫瑰金、黃K金與白K金三種版本選擇；全新B.zero1雙環戒指，以大小錯落的璀璨鑽石密鑲而成，提供玫瑰金或白K金的款式。

除了B.zero1的經典戒指， 全新玫瑰金與白K金耳環，將經典戒指設計轉化成密鑲鑽石的鏤空造型，與鑽石頸鍊可成套配戴，更顯風采；同時推出的還有鑲嵌單鑽的玫瑰金B.zero1寶格麗logo戒指，提供多變的造型混搭可能。

BULGARI B.zero1系列白K金三環鑲鑽戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BULGARI B.zero1系列白K金三環鑲鑽戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BULGARI B.zero1系列玫瑰金鑲鑽戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BULGARI B.zero1系列玫瑰金鑲鑽戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BULGARI B.zero1系列Essential黃K金圓戒，價格店洽。圖／寶格麗提供
BULGARI B.zero1系列Essential黃K金圓戒，價格店洽。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人Zendaya演繹2024全新B.zero1系列形象廣告。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人Zendaya演繹2024全新B.zero1系列形象廣告。圖／寶格麗提供
BULGARI B.zero1系列白K金鏤空鑽石耳環，價格店洽。圖／寶格麗提供
BULGARI B.zero1系列白K金鏤空鑽石耳環，價格店洽。圖／寶格麗提供
BULGARI B.zero1系列白K金鑲鑽戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BULGARI B.zero1系列白K金鑲鑽戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BULGARI B.zero1系列玫瑰金鏤空鑽石耳環，價格店洽。圖／寶格麗提供
BULGARI B.zero1系列玫瑰金鏤空鑽石耳環，價格店洽。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人Zendaya演繹2024全新B.zero1系列形象廣告。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人Zendaya演繹2024全新B.zero1系列形象廣告。圖／寶格麗提供
BULGARI B.zero1系列玫瑰金三環鑲鑽戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BULGARI B.zero1系列玫瑰金三環鑲鑽戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BULGARI B.zero1系列黃K金三環鑲鑽戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BULGARI B.zero1系列黃K金三環鑲鑽戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供

戒指 鑽石

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