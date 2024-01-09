Zendaya胸前挖洞火辣入鏡 寶格麗新廣告讓人目不轉睛

自從1999年推出迄今25年，寶格麗（BULGARI）的B.zero1始終是前瞻視野的象徵，為傳統與創新的完美融合。首創螺旋設計靈感來自於工業設計中的煤氣管（Tubogas），在珠寶上鐫刻啟發自羅馬銘文的品牌logo，以新穎率性的風格符碼席捲全球。

2024年伊始，BULGARI B.zero1系列迎來全新設計，並推出由全球品牌代言人千黛亞（Zendaya）擔任主角的全新廣告形象，由Cara Stricker執導、知名攝影師David Sims掌鏡，在廣告中，她踏上追尋自我願景的旅途，在未來主義的宇宙裡超越時間與空間，穿梭在寶格麗各式經典作品間，探索全新疆域、塑造自己的獨特視野。

BULGARI B.zero1系列極富張揚有力的建築結構元素，隨著時代演變，經過了無數次改革：在大小、厚度、材質上變化豐富，2024新作回歸經典，戒指重新詮釋螺旋設計，在內側邊緣點綴整排密鑲鑽石組成的波浪，與極富辨識度的三環螺旋相映襯，提供玫瑰金、黃K金與白K金三種版本選擇；全新B.zero1雙環戒指，以大小錯落的璀璨鑽石密鑲而成，提供玫瑰金或白K金的款式。

除了B.zero1的經典戒指， 全新玫瑰金與白K金耳環，將經典戒指設計轉化成密鑲鑽石的鏤空造型，與鑽石頸鍊可成套配戴，更顯風采；同時推出的還有鑲嵌單鑽的玫瑰金B.zero1寶格麗logo戒指，提供多變的造型混搭可能。