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有錢也買不到！超奢華護膚 結合限量新品與頂級水晶

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
海洋拉娜Baccarat法國巴卡拉水晶合作，打造極奢原晶護膚水晶頂層套房。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜Baccarat法國巴卡拉水晶合作，打造極奢原晶護膚水晶頂層套房。圖／海洋拉娜提供

最奢華的頂級護膚體驗，有錢也買不到！保養品牌海洋拉娜推出「超奢原晶黑卡護膚」，僅提供給擁有黑卡的VVIP體驗，該療程也無對外販售，提供給頂級貴賓最奢華的體驗，除了有領先全球引進的奢華新品「創世紀原晶逆時金萃」，並與Baccarat法國巴卡拉水晶合作，在全台飯店打造出頂層水晶套房，呈現出獨一無二的護膚體驗。

海洋拉娜從1月起，在北中南各地飯店，為黑卡貴賓打造冬季極奢原晶護膚，以品牌的創世紀原晶系列為主要內容，引進創世紀原晶逆時金萃，添加雙倍珍稀原晶奇蹟活凝金萃Crystal Miracle Broth™，加入澎澎紅藻的提煉，還加入24K金，還有兩大新成分冰島皇家海藻萃取、煥顏撫紋發酵精華，強化肌膚抗老能量，並從英國引進專業按摩護膚手法。

且還與Baccarat法國巴卡拉水晶，以全球第一間LA MER SPA中心為靈感，並將Baccarat位於紐約上東城獨具一格的水晶酒店概念運用在海洋拉娜原晶頂層豪華套房，將從1月起至2月，陸續在新竹喜來登大飯店、台中商旅、台北慕軒飯店、台南晶英酒店與高雄承億酒店舉辦。

海洋拉娜Baccarat法國巴卡拉水晶合作，打造極奢原晶護膚水晶頂層套房。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜Baccarat法國巴卡拉水晶合作，打造極奢原晶護膚水晶頂層套房。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜引進創世紀原晶逆時金萃，使用在護膚療程之中。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜引進創世紀原晶逆時金萃，使用在護膚療程之中。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜Baccarat法國巴卡拉水晶合作，打造極奢原晶護膚水晶頂層套房。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜Baccarat法國巴卡拉水晶合作，打造極奢原晶護膚水晶頂層套房。圖／海洋拉娜提供

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