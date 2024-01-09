有錢也買不到！超奢華護膚 結合限量新品與頂級水晶

最奢華的頂級護膚體驗，有錢也買不到！保養品牌海洋拉娜推出「超奢原晶黑卡護膚」，僅提供給擁有黑卡的VVIP體驗，該療程也無對外販售，提供給頂級貴賓最奢華的體驗，除了有領先全球引進的奢華新品「創世紀原晶逆時金萃」，並與Baccarat法國巴卡拉水晶合作，在全台飯店打造出頂層水晶套房，呈現出獨一無二的護膚體驗。

海洋拉娜從1月起，在北中南各地飯店，為黑卡貴賓打造冬季極奢原晶護膚，以品牌的創世紀原晶系列為主要內容，引進創世紀原晶逆時金萃，添加雙倍珍稀原晶奇蹟活凝金萃Crystal Miracle Broth™，加入澎澎紅藻的提煉，還加入24K金，還有兩大新成分冰島皇家海藻萃取、煥顏撫紋發酵精華，強化肌膚抗老能量，並從英國引進專業按摩護膚手法。