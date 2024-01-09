全家便利商店草莓季第二發！Let's Café×Häagen-Dazs「巧莓可可」溶入整支雪糕太誘人

冬天必追、草莓正夯！繼草莓甜點、烘焙麵包後，全家便利商店草莓季第二彈再發動，帶來3款療癒草莓飲品，1月10日起推出創意飲品「巧莓可可」，以Let’s Café醇黑厚可可飲加入整支Häagen-Dazs草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕；另有私品茶「草莓戀奶」、懷舊風味的「草莓酷奶昔」酷繽沙也不能錯過。

草莓酸甜又百搭的特性，不論甜點、烘焙麵包各種品類皆廣受歡迎，吸引一大票粉絲「追草莓」。此次「全家」草莓季第一波推出烘焙麵包與甜點，開賣後即迅速熱銷，如minimore草莓大福、草莓優格菠蘿麵包等皆帶動社群熱議；第二波草莓季跨足現調杯裝飲品，1月10日起再推Let’s Café×Häagen-Dazs「巧莓可可」，以及私品茶「草莓戀奶」、酷繽沙「草莓酷奶昔」等3款全新特調搶攻粉嫩商機。

「全家」Let’s Café×Häagen-Dazs「巧莓可可」以哈根達斯草莓覆盆子馬卡龍雪糕整支溶入Let’s Café熱醇黑厚可可飲，口感層次再升級，可可與草莓完美碰撞，1月10日至2月6日組合限定價129元（原價179元）；私品茶「草莓戀奶」使用奧地利草莓果汁融合煉乳與鮮奶油，再加上台灣草莓果乾與椰果製成冰磚，最後加入熱牛奶，奶香與草莓香氣在口中迸發，1月10日至2月6日新品嘗鮮價59元（原價65元）；「全家」酷繽沙新推出懷舊滋味「草莓酷奶昔」，添加奧地利草莓汁及果泥製成絲滑綿密的奶昔，搭配草莓果粒，1月10日至1月23日會員限定新品嘗鮮價59元（原價65元）。

「全家」minimore甜點廣受消費者好評，近期草莓季甜點更銷售亮眼，包含內有整顆草莓的「草莓大福」，熱銷回歸再度稱霸銷量冠軍，短短兩周銷售近10萬份；新品「巧莓慕斯杯杯」也帶動網友紛紛開箱分享。1月10日起minimore再推創意新品「棉花糖可可塔」，結合日韓甜點加入烤棉花糖的流行元素，加熱後半融棉花糖搭配濃郁可可起司塔，適合在寒冷冬天品嘗，售價48元。推薦搭配「全家」與亞尼克獨家聯名的「生乳捲風味奶茶」一起享用，添加阿薩姆紅茶，飽滿的茶香與柔潤純奶風味，1月10日至1月23日特價39元（原價42元）。

在社群團購夯度爆表的「賴董土司」，1月10日起「全家」實體店舖獨家販售，柔軟綿密厚片土司，製作過程天然安心、不添加任何防腐劑，抹上香濃巧克力醬或香蒜醬，隨手加熱就像現烤出爐，售價39元。