7-ELEVEN春節禮盒狂賣萌！限時6天指定禮盒2件79折　「超人力霸王迪卡造型爆米花桶、Hello Kitty旺來軟糖龍年存錢筒」捨不得送出手

距農曆新年僅剩一個月，為滿足消費者採購年貨與送禮需求，7-ELEVEN透過6,800家門市、「i預購」平台、「i划算」平台及自營購物商城「iOPEN Mall」多元虛實通路，匯聚「獨家進口伴手禮」、「超值年菜套餐」、「名店功夫菜」、「在地選物」逾千種年節商品，更首創在7-ELEVEN門市限時消費不限金額即可參加當筆加價購精緻禮盒，創造全新年貨採購併買商機。

7-ELEVEN今年以「好運龍來」為年貨年禮採購主題，1月10日至1月15日限時6天購買指定春節禮盒可享2件79折，購買指定年菜、春禮同享指定信用卡回饋。7-ELEVEN自營購物商城iOPEN Mall自1月4日至1月31日活動期間下單即贈總價值888元的加菜金滿額折抵券5張。

7-ELEVEN觀察，年前採購以年菜備貨、送禮需求為主，兩大需求會產生交互併買商機，其中禮盒更占全年業績約6成。為創造更多元且優惠的購物體驗，7-ELEVEN自1月17日至2月5日領先同業推出消費不限金額可單筆加價購精緻特色禮盒，最低99元起至399元、共4種價位，網羅金莎巧克力、格力高Pocky禮盒、紅帽子個人化禮盒、天地合補葡萄糖胺6入、喜年來蛋捲等年節夯品，送禮或自用皆宜。

7-ELEVEN年菜預購進入高峰，距離年節將近，預估在「超值年菜套餐」、「名店功夫菜」預購將有積極成長。例如「台南晶英富貴金龍宴」3,500元有找，集結海陸美味，是套餐銷售第一；「大嬸婆祥龍瑞氣年菜組」11道功夫菜、平均每道223元；針對素食族群，也端出祥和、鈺善閣、寬心園等名店套餐，價格從990元至1,380元不等。

團圓圍爐少不了名店功夫菜、雞湯鍋物、佛跳牆畫龍點睛，7-ELEVEN年菜預購備足7款飯店、5款米其林得獎、1家必比登推薦名店暖胃雞湯，價格從499至1,620元之間；更網羅在地美味，如台南錦霞樓紅蟳干貝米糕、海鴻萬巒豬腳、億長御坊、富錦樹食堂、真心台菜等。

農曆春節瞄準送禮差異化商機，7-ELEVEN擴大年節禮盒選品數量200種，其中5成為獨家販售，價格從百元以下至千元以上均有，其中為滿足消費者避免送出禮物與他人同款，特別擴大進口精緻禮盒品項約占1成，又以超商獨家首次引進「星巴克春節紅包飲料禮盒」與14款日本排隊名店伴手禮最受歡迎，如東京必買回購率最高之一的「東京砂糖奶油樹夾心脆餅禮盒」、河口湖必買伴手禮推薦「日本富士山七變化造型仙貝禮盒」等。

中高價位精補禮盒更是年度銷售之最，7-ELEVEN觀察如韓國進口熊津紅蔘飲去年整體銷售倍數成長，今年更獨家引進無糖版；雞精精補類禮盒亦是送禮常勝軍，今年心焙雞精禮盒1月24日至2月13日購買即加贈OPEN POINT點數500點、下殺74折。另外還有桂格養氣人蔘盒裝76瓶搭配限定款 Hello Kitty旅行行李箱（售價4,999元）、白蘭氏葉黃素飲66瓶搭配卡娜赫拉20吋行李箱（售價3,799元）等限量組合，實用又可愛。

7-ELEVEN春節禮盒亦延續每年最夯的肖像話題商機，首度攜手國立故宮博物院，換上全新OPEN!故宮聯名包裝，「OPEN!故宮戳戳樂開運禮盒」結合時下最夯小遊戲趣味戳戳樂設計，還有「OPEN!故宮甜點禮盒」、「OPEN!故宮歡樂桶」等，即日起至2月20日指定春節禮盒任選2件95折；2月6日春節期間再加碼，買2盒送OPEN將限量幸運貼紙（2款隨機），數量有限送完為止。

吸睛的肖像禮盒不僅送禮有面子，各式可愛小物更是粉絲收藏焦點，讓人捨不得送出手。像是「超人力霸王迪卡造型爆米花桶」附贈背帶方便攜帶出門，按下胸前藍色按鈕，眼睛還會酷炫發光，售價599元；「蠟筆小新巧克力曲奇X收納筒禮盒」內含兩款蠟筆小新收納筒，售價489元；「史努比拍拍夜燈福義軒洋芋片禮盒」的經典小紅屋造型史努比拍拍小夜燈支援USB充電，售價699元；「美樂蒂旋轉花瓣糖果盤（附軟糖）」旋轉花蕊後花瓣就會驚喜開合，可當小物收納盒使用，售價399元。另外還有龍年造型的「Hello Kitty旺來軟糖龍年存錢筒」（售價499元）、「好想兔鈣五吉牛乳片招財筒」（售價499元）、「卡娜赫拉綜合堅果龍年拍拍燈」（售價599元）等。

年節犒賞自己或家人，海外空運直送的進口新鮮水果禮盒需求增多，7-ELEVEN今年特別引進「紐西蘭櫻桃」、「美國光波富士蘋果」、「日本青森蜜富士蘋果」等；同時支持在地農產，今年春節主打商品為農糧署、各地農會合作的嚴選在地果物禮盒，精選來自台中梨山的雪梨、具有產銷履歷的蜜棗、巨峰葡萄、柑橘、鳳梨釋迦、橙蜜香小番茄等超過10款地產地銷果物禮盒。此外，7-ELEVEN也攜手統一超商好鄰居文教基金會「青年深根計畫」，支持在地創生，如花蓮「洄遊吧」以東部洄游性魚類「鰹魚」製成食品，三峽社創「禾乃川」用臺灣上等大豆製成多元豆製品，分別於區域門市與i預購販售。

7-ELEVEN同步藉由自營購物商城iOPEN Mall，即日起至1月31日推出「2024龍騰魚躍開運年菜免運上桌」活動，規劃「飯店名廚」、「排隊名店」、「功夫必吃名菜」、「寶寶年菜」、「寵物年菜」5大年菜主題，祭出近千款美味，可24小時輕鬆下單、就近逾6,800家7-ELEVEN門市取貨，活動期間更加碼贈送總價值888元的加菜金滿額折抵券、指定商品下單結帳最高現折10% 、限量7-ELEVEN冷凍包裹免運券限時送，詳細活動辦法與內容依iOPEN Mall官網公告為主。同時推出「除舊佈新龍抵家」活動，完整除舊佈新開運攻略，精選商品3折起。