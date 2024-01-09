電競筆電火力全開！華碩CES：開啟尖端遊戲沉浸式旅程

美國CES登場，電競領導品牌ROG玩家共和國舉行CES 2024 ROG《For Those Who Dare : Transcendence》線上發表會，展示領先業界的獨家產品，華碩今日宣布，ROG以壓倒性的強大效能與創新設計，引領電競科技潮流。

華碩指出，2024年ROG電競筆電最高搭載Intel® Core™ Ultra 9處理器、旗艦級NVIDIA® GeForce RTX™ 4090顯示卡，帶來無可匹敵的強大運算能力；Windows 11內建Copilot、Clipchamp、小畫家Cocreator等多樣AI應用軟體，搶先探索AI影像創作領域；並著重於極致可攜性，陪伴玩家在室內或旅途中享受遊戲；Nebula霓真技術電競螢幕則提供疾速反應、華麗視覺；第2代Arc Flow Fans風扇，雙葉輪設計，增加11%氣流並減少16%效能功耗，全面釋放猛獸級能量。

華碩指出，年度主打ROG Zephyrus G14/16電競筆電迎來潮流精品新樣貌，行動力大增，並透過AI將效能推向嶄新高度；ROG Strix SCAR 18電競筆電改採Mini LED螢幕，專為極致玩家量身打造。ROG Phone 8 Series亦在發表會中震撼現身，除外型大變身，更把相機拍攝技能點滿，超越電競，邁向全能。

華碩表示，透過ROG旗下無與倫比的產品陣容，開啟尖端遊戲世界的沉浸式旅程！像是可解決DIY玩家組裝電腦時理線混亂問題的全新BTF(Back to the Future)生態系統，其中以強大性能驅動的ROG Maximus Z790 Hero BTF主機板，採用隱藏式接頭，整線方便俐落；還有極具革命性的ROG Strix GeForce RTX™ 4090 BTF Edition顯示卡，精雕細琢每個細節，旨在呈獻卓越非凡的遊戲饗宴。

為實現不受空間限制的極致遊戲體驗，ROG玩家共和國也率先推出首款ROG NUC，兼具精巧機身與剽悍效能，此超小型遊戲奇「機」，不僅配備Intel Core Ultra處理器，還搭載NVIDIA RTX顯示卡，為使用者帶來全方位的電競解決方案。

其他推出的產品包括：ROG Hyperion GR701 BTF Edition機殼、ROG Swift OLED PG39WCDM 電競螢幕，還有可提升使用體驗的ROG Aura螢幕掛燈、ROG Ergo螢幕支架，以及能精準捕捉聲音每個細微差距的ROG Carnyx電競麥克風、支援ROG輪詢率加速器(ROG Polling Rate Booster)的ROG Keris II Ace電競滑鼠、ROG Cetra True Wireless SpeedNova耳機與ROG Falchion RX Low Profile電競鍵盤等。