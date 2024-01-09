蕭邦Esprit de Fleurier Rose玫瑰腕表 大秀頂尖工藝

瑞士蕭邦（CHOPARD）是當今世上頂級製表品牌之一。2014年以來，每年限量推出的高級製表系列L.U.C XP Esprit de Fleurier腕表，以各式各樣精巧絕倫的人手工藝製作花卉圖案表盤，頌揚品牌藝術風格的核心工藝。蕭邦今次推出三款時計新品，三款時計新品呈現三種不同色調的玫瑰：黃色玫瑰在花語中代表真摯情誼與生命喜悅；粉紅色玫瑰象徵高貴、優雅與溫柔；橙色玫瑰則是熱烈奔放與暗戀情愫的化身。

蕭邦今次推出三款時計新品，薈萃大明火琺瑯與Fleurisanne雕刻工藝，採用符合倫理道德標準的18K白金或18K玫瑰金製作，每款限量發行8枚。大明火琺瑯是蕭邦工作坊中最為珍稀而精美的工藝之一，琺瑯大師從位於弗勒里耶的蕭邦博物館（L.U.CEUM）展出的懷表汲取靈感，借鑒其美學風格設計出恣意綻放的嬌艷玫瑰。自17世紀起發展出的大明火琺瑯是瑞士製表業最負盛名的傳統工藝之一，將矽石與研磨後的氧化物混合的彩色粉末溶解後，輕輕地塗在表盤上形成薄層經攝氏800度高溫烘烤，反覆多次並經拋光後，便會產生豐富水潤的彩色光澤，也為這次的玫瑰賦予盎然生意。