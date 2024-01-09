日韓滑雪季熱度不減！冬季海外旅遊商品流量暴增2倍
海外滑雪季到來，旅遊電商平台KKday分享，去年11月至12月的冬季限定商品流量相較前年同期成長2倍，包含滑雪、冰釣、破冰船、溫泉等體驗都是熱搜關鍵字，且以日本、韓國最受歡迎。KKday瞄準寒假與過年檔期，推薦日韓系列冬季行程，針對想避寒旅客更規劃多項熱門曼谷行程。
KKday瞄準2024年寒假與過年檔期，推薦一系列冬季限定行程、機票、機加酒，主打東京五日來回機票17888元起、大阪五日來回機票19888元起，以及富士山二合目滑雪場、富士急樂園與相模湖點燈、韓國青陽冰噴泉節、江原道華川山鱒魚慶典等一日遊行程。
KKday表示，針對怕冷的旅客，也同步推出曼谷五日來回機票18888元起，還有全泰國體驗商品滿2500元折300元優惠，推薦必訪的鐵道與水上市場一日遊、大城府一日遊，及人氣男模餐廳、人妖歌舞表演。此外，即日起至2月18日還有全球冬季行程限時快閃5折、新客下單88折等優惠。
KKday進一步指出，冬季旅遊最嚮往浪漫雪景，以及體驗滑雪的樂趣，此次除了有東京五日來回機票，再加贈晴空塔門票，以及大阪五日來回機票，加贈涮涮鍋吃到飽晚餐，還推薦各式體驗行程，如「富士山二合目YETI滑雪場一日體驗」、「富士點燈一日遊」等。
另外，韓國除了滑雪外，也推薦「江原道華川山鱒魚慶典一日遊」，可體驗釣冰魚、滑雪橇、賞冰雕、品嚐美味現烤山鱒魚等活動，還有「韓國青陽冰柱噴泉慶典一日遊」等。
KKday表示，針對想取暖、避寒的旅客，推薦「曼谷鐵道與水上市場一日遊」、「泰國大城府一日遊」，還有曼谷人氣男模餐廳「76 Garage」以及IG熱門打卡咖啡廳「Bubble in the Forest Cafe」體驗等；「泰國曼谷美蓮劇場人妖歌舞表演」則有買一送一優惠。
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